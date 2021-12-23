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Чому у вас не виходить досягати цілей - Софья Пхаладзе

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Софья Пхаладзе Софья Пхаладзе
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Ставити цілі треба правильно Новина оновлена 23 грудня 2021, 16:09
Ставити цілі треба правильно

Психолог Софія Пхаладзе розповіла, що заважає нам на шляху до успіху.

Якщо ви ставите цілі, а у вас не виходить — все дуже просто, хоча багатьом не сподобається те, що я напишу. Ви не хотіли своєї мети настільки, щоб її досягти. Якщо вам зараз сказати, що на сусідній вулиці лежить ваш мільярд, то повірте, ви знайдете спосіб отримати його, навіть якщо перекриють дороги і вам буде дуже складно дістатися.

Коли ми реально чогось хочемо, то не звертаємо увагу на те, що не виходить, а дивимося тільки на шлях, яким рухаємося. Ми не обтяжуємо процеси, а робимо висновки і рухаємось до своїх цілей.

Якщо якихось цілей не було досягнуто, спробуйте відповісти собі чесно: "Що я вибирав більше, ніж свою мету? (наприклад, бути хорошим, не йти в свій страх, не робити помилки)". У будь-якому випадку щось ви віддали перевагу своїй меті і буде дуже круто, якщо ви зможете це усвідомити.

Перед тим як ставити ціль — переконайтеся в тому, що ви точно цього хочете на всіх рівнях.

Способи, якими ви її досягатимете — знайдете тільки по дорозі, коли рухатиметеся до неї. Заздалегідь вигадувати способи не потрібно, бо якщо ви ще не досягли своєї мети, то поки що, можливо, не знаєте їх. Треба тільки знати, що ви точно цього хочете і почати рухатися дрібними кроками, які вам зрозумілі вже сьогодні, а все інше ви знаходите на своєму шляху до мети.

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Теги:
#Психологія #Цілі #Психологія життя
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