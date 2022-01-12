Елементарна ввічливість у наш час – незвично, але дуже приємно - Зоряна Биндас
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Продюсерка Тернопільської філії ПАТ "НСТУ" в Суспільне мовлення Зоряна Биндас вважає, що зайві години у поїздці не були марними
— Ви до Франківська? А є багажник? Бо в мене там ще великий рюкзак, — кажу водію маршрутки, що їхатиме з Верховини.
— А як так вийшло, що ви така маленька, а рюкзак у вас такиииий великий?
Він бере мій наплічник і заносить в салон. Сам. Багажник вже зайнятий.
Я повертаюсь з походу. Картаю себе за те, що не поїхала в Тернопіль потягом через Ворохту, бо з Івано-Франківська нема чим добратись. На бла-блакарі оголошення про вечірні поїздки виявились просто перекличкою шахраїв.
Дорога займе три години. Я не маю ні навушників, ні книжки, тож просто спостерігаю.
"До побачення. Гарного вам вечора". Водій вітається та прощається. З кожним.
— Ви в Коломию? — питає якийсь хлопець на зупинці.
— Он твій автобус щойно поїхав, застрибуй, зараз наздоженемо.
Наздогнав. Хлопець вистрибнув і побіг. Не впевнена, що подякував. Водій йому вслід: "До побачення. Гарного вам вечора".
Я їду до самого автовокзалу. Виходжу остання. Він виймає мій важкий наплічник. Сам. І закладає мені на плечі.
— До побачення. Гарного вам…
— Почекайте, — не витримую. — Чому ви такий?
Водій спершу навіть не розуміє, про що я питаю. Пояснюю.
— Якось так звик. Колись працював на міжнародних перевезеннях… Тепер тут, — пояснює трохи розгублено.
Я вже не картаю себе, що поїхала через Івано-Франківськ та витратила на кілька годин більше. Вони були варті того.
До побачення, Міша. Гарного вам вечора!
П.С. Якщо хтось знає цього водія, то передавайте вітання
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