Керівник Фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко ексклюзивно для "Телеграфа" висловився про ідею глави Офісу президента провести тристоронній саміт

Виступаючи на онлайн-зустрічі, організованій американським аналітичним центром Atlantic Council (модерував її директор Євразійського центру при Атлантичній раді, колишній Посол США в Україні Джон Хербст), голова Офісу президента України Андрій Єрмак зробив гучну заяву.

За його словами, Україна виступила з пропозицією провести тристоронню зустріч, можливо, віртуальну, між президентами США – Джо Байденом, України – Володимиром Зеленським та РФ – Володимиром Путіним.

Мовляв, це може бути однією з потенційних платформ, "яка може стати фундаментом для певних угод щодо припинення війни на Донбасі".

На мою думку, українська влада продукує інформаційний шум, заздалегідь знаючи реакцію російської сторони.

Путін готовий обговорювати Україну із Байденом. За деяких обставин (за умови хоча б часткового виконання Україною Мінських домовленостей) Путін готовий зустрітися із Зеленським. Але уявити зустріч лідерів двох держав-гегемонів і участь у цій зустрічі лідера держави з сумнівною суб’єктністю – це нонсенс. Це те саме, якби Путін запропонував би зустріч із Байденом, у якій би узяв участь сирійський лідер Башар Асад або венесуельський – Ніколас Мадуро.

Тому вважаю, що пропозицію Зеленського (точніше глави Офісу президента Єрмака) провести саміт "на трьох" варто оцінювати як дипломатичний анекдот і не більше.