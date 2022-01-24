Журналіст, головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов оцінив можливості України дати відсіч Росії у разі можливого наступу.

Якщо говорити по-простому про загрози великої війни Росії та України, то ситуацію можна порівняти з тим, що серед білого дня в людному місці до людини пристає група гопників. Вони не намагаються відразу вбити або вдарити, вони хочуть, щоб людина від одного їх виду зламалася, не стала кликати на допомогу, не стала давати відсіч, а стала підлещуватися, принижуватися, виконувати вимоги гопників. І тоді напад і грабіж відбудуться тихо, не привертаючи уваги, і людину можна буде грабувати постійно і за її згодою.

І ось гопники нависають над людиною, загрозливо розмовляють, намагаються потроху наближатися, крок за кроком скорочуючи безпечну дистанцію, демонструючи свої ворожі наміри, помахують палицями. Вони не ризикують напасти відразу — вони своїми погрозами вивчають, як людина реагує на напад, чи готова вона до бійки, чи можна на неї впливати психологічно, чи за неї хтось заступатиметься. Гопники хочуть, щоб людина зламалася добровільно.

Тому в жодному разі не варто мовчати та поводитися як потенційна жертва, це все одно не врятує. Варто показати, що всіма силами ти готовий боротися до кінця, що навіть якщо ти не переможеш у бійці, проблеми зумієш створити чималі. Варто показати, що навіть якщо зараз тобі ніхто не прийде на допомогу, тебе бійка не лякає, ти готовий до бою самостійно. І що бійка буде дуже гучною, по-справжньому, і буде кров, і коли це побачать різні люди, і тоді, певно, хтось прийде на допомогу людині.

І тоді почне вагатися гопник. Тому що дійшовши до якоїсь короткої дистанції й вичерпавши весь запас погроз, треба визначатися — а ти сам готовий отримати здачу? Ти сам розумієш наслідки нападу? Ти готовий битися з людиною, яка не боїться ризикнути собою, не боїться крові, і зробить усе, щоб зробити гопнику якомога болючіше?

Ми дали відсіч Росії у 2014-му, і їхня армія зупинилася.

Зараз ми готові до війни набагато краще, і нам треба показати, що бійка буде набагато завзятішою.

Тільки якщо ніхто не сумнівається, що ти готовий до бою, то переговори про мир можуть бути успішними.