Психолог Олена Медведєва закликає не намагатися самоствердитись за рахунок партнера.

Коли я консультую пари, мій досвід слухання дозволяє розпізнати: ці двоє прийшли, щоб

попрацювати над стосунками і жити далі якісніше;

щоб краще розлучитися, навіть якщо не озвучують бажання;

щоб зробити іншому болючішим у присутності психоаналітика як свідка;

щоб психоаналітику розповісти, який жахливий партнер, і він його покарав, та й так далі.

Оскільки у людей немає іншого способу комунікації, аніж мова, то я, вслухаючись у звинувачення, виявила типові фрази прямо в серце, але це не витівки Амура, а отруйні стріли, після яких стосунки навряд чи оживуть. Систематизую:

* Ось моя колишня дівчина так би ніколи не вчинила. /А знаєш, я досі спілкуюся з колишнім, і він мене розуміє краще, ніж ти!

* Боже, ну який же ти ідіот! Боягуз! Триста разів тобі повторюєш те саме, а ти зі своїм начальником як дебіл, не можеш сказати йому про підвищення, як з тобою жити! Ти повний нуль, зрозумів!?/Я говорила, що нічого в тебе не вийде!/У тебе курячі мізки! Ну і нісенітниця ти пореш, йди, розкажи мамі, як ти на неї схожа, її теж чоловік покинув, бо ви ненормальні.

* Через тебе все наперекосяк у нашому шлюбі, через тебе я втратила найкращі роки життя, ти ні грошей заробити, ні з дитиною посидіти, ні мені купити, про що мрію! Ти навіть полицю не повісиш — руки з дупи!/Ти винна у тому, що у нас дитина нікого не слухає! Ти взагалі не мати, а мачуха! Мені прямо вдарити тебе хочеться, щоб заткнулася!

*Боже, невже ти сліпа? Тобі це не личить, не одягай ніколи!

*Доведи, що любиш мене! Якби ти любив, то купив, (поїхав, зробив…) Я тобі все, а що натомість?

Таких фраз безліч, але сенс один. Якщо, звичайно, ви хочете самоствердитися коштом партнера, змушуєте його відчувати себе нікчемністю, знецінюєте, принижуєте, то це явно не про кохання, хоча вона має різні лики.

Це про незрілість, самолюбування, безвідповідальність, відсутність дбайливості, домовленостей та підтримки у відносинах. Важливо не дати з собою так чинити чи розібратися з такими складнощами з фахівцем.