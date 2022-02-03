Якщо відповідати на запитання коротко, то чоловік не залицяється, тому що це не ваш чоловік.

Морена, напишіть, будь ласка, чому сучасні чоловіки на другому – на третьому побаченні кличуть до себе додому? І не хочуть залицятися...

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Насамперед, варто зауважити, що не всі чоловіки разом взяли та й відмовилися від залицянь. Буквально вчора читала мережевий щоденник якогось джентльмена, який лише за півтора місяці щоденного вигулювання дами отримав свій перший поцілунок. Не знаю, чи був хоч якийсь сенс йому брехати в мережі, але й у реальному житті, в розповідях подруг, наприклад, я зустрічаюся з тим, що залицяються жінок досі. Іноді дуже довго, красиво.

Інша річ, що залицяються, звісно, не всі. Не можна не помічати, що від загальної групи чоловіків справді відкололася група протестувальників у смугастих купальниках. Ви легко їх дізнаєтесь, у них у руках будуть плакати на кшталт: "Ніяких більше медовиків за мій рахунок" або "Нехай сама платить за свою каву".

Хто ж вони, ці скупі лицарі нашого часу? І чому вони проти того чудового романтичного періоду стосунків, який в ідеалі має бути приємним обом? Я виділила для себе три основні групи таких чоловіків.

- Чоловіки-калькулятори

Якось я дивилася інтерв’ю з однією іноземкою, її запитали, що вона думає про чоловіків. І дівчина відзначила таку деталь – багато чоловіків вміють дуже красиво та яскраво доглядати, проте після певного часу, проведеного разом, вважають, що жінка вже завойована. І тепер її черга вкладатися у стосунки. Я, до речі, погоджуся з цим спостереженням – часто гарне та дороге залицяння чоловіком сприймається як свого роду вкладення у майбутнє. Раніше – у сім’ю. Ну чи просто у стосунки, в яких навколо тебе стрибатимуть.

Але проблема в тому, що жінок, які бажають стрибати років двадцять-тридцять на подяку за подаровані колись троянди та вечерю в кафе "Золотий ключик" стає дедалі менше. Якщо стосунки не влаштовують жінку, вони припиняються. Інакше чому ви думаєте останні роки таке виття стоїть на болотах, що жінки подрібніли?

Звідси всі ці міркування: мовляв, навіщо я вкладатимуся в те, що мені не належить… Ми всі їх чули, і не раз. Так, такі чоловіки прикинули палець до носа, і залицяються тепер дуже ощадливо. Дехто взагалі не залицяється, і слава богу! — Зустрічатися з таким калькулятором нікому не побажаєш.

- Чоловіки-лінівці

Зараз я, можливо, буду цинічною, але є такі чоловіки, у яких все залицяння крутиться навколо одного. Отримання доступу до тіла. Від прагнення зачарувати, підкорити, закружляти та закохати там нічого немає. І ніколи не буде. Такі чоловіки раніше змушені були імітувати залицяння, закоханість або сидіти без солодкого. І цей сурогат вони раніше втюхували жінкам, псуючи їм нервову систему.

Зараз такі чоловіки сидять на спеціальних сайтах із фотографіями молодої Памели Андерсон, замовляють піцу з доставкою додому і жіночої уваги не потребують. Ми теж їхньої уваги не потребуємо, відзначимо у дужках.

- Бомбардувальники особистих

До речі, є ще один підвид чоловіків, які не те, що на другому побаченні звуть до себе, а взагалі без жодного побачення. Ще до того, як надіслати один одному фотографії або написати "добрий день". Іноді вони навіть не труть пальці об клавіатуру, а складають спеціальний скрипт і вуаля.

Розмовляла з одним чоловіком, він користується такою програмою. ККД отримує 1:4000, зате не потрібно жодних моральних, фізичних та матеріальних витрат. Ти відпочиваєш, а програма працює. Роблять роботи, а не людина. Навіщо їм залицятися, не потрібно. Але й слава богу, нехай ці роботизовані громадяни, що ведуть в екселі табличку своїх любовних перемог, не загороджують добрих хлопців! Тим більше що період залицяння – він для обох приємний та хвилюючий. Якщо, звісно, люди закохані.

Але це все загалом. Тенденції так би мовити. А якщо відповідати на запитання коротко, то чоловік не залицяється, бо це не ваш чоловік. Жодних інших відповідей на це запитання у мене немає.