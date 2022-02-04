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Як розпізнати та знешкодити маніпулятора - Олена Мєдвєдєва

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Олена Мєдвєдєва Олена Мєдвєдєва
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Психолог розповіла, як розпізнати маніпулятора Новина оновлена 04 лютого 2022, 13:55
Психолог розповіла, як розпізнати маніпулятора

Маніпулювати нами можуть навіть найближчі люди.

Маніпулюють усі та всіма. Звичайно, найлегше піддаються ті, хто готовий бути маніпульованим через його психічну організацію. Але буває так, що й не помітиш, як опинився жертвою. Як же реагувати?

Дитина звинувачує батьків у тому, що вони мало їй приділяють увагу, і тому має проблеми в школі. Вона добре знає, як вам зробити боляче, і каже, що ви погані батьки. І ви хапаєтесь за серце. Ось не треба. Треба поставити запитання на кшталт: як би ти хотів і скільки часу, для чого, з якою метою, запропонуй, а також дати зрозуміти дитині, що косяки в школі не про батьківські вміння, про його недоробки. Тобто ми чуємо дитину, розуміємо, намагаємося встояти, не залучаючись до маніпуляції.

Якщо вами маніпулюють батьки, це теж дуже болісно, адже ми з дитинства хочемо вгадати, якими треба бути, щоб вони любили нас? А зараз: зрозуміло, тобі мати не потрібна... Ну й надалі слідує список, що для вас вони зробили, і чим жертвували. Так, батьки роблять боляче, ранять, як і діти. Треба не виправдовуватися і не обіцяти виправитися, а також стрімголов бігти до них, покинувши все. Запитайте, як і коли вони хотіли б провести з вами час, попросіть відповісти конкретно, і ви якась із їхніх пропозицій, яка не порушує ваші межі, приймете.

Ваш керівник маніпулює, даючи нездійсненні у термін завдання, принижує перед іншими співробітниками, на кшталт: ну, від вас я такого не очікував, ви ж такий, здавалося б, добрий фахівець. Він може бути самодур. Нарцис. Хоче продемонструвати владу. Вам соромно, і ви залишаєтеся на роботі до ночі, щоб довести, що хороший. Не треба. Треба сміливо уточнити: а як ви вважаєте, що краще зробити, спираючись на ваш досвід? Заявіть, що ви відкриті для конструктивної критики та готові до співпраці, але в іншій тональності.

Медперсонал – це взагалі окрема історія. Особливо ось це: ну у вас уже й такий вік, чого хочете? Ви ж вигоряєте, а хвороби від нервів. Я вам уже все виписав, маю допомогти, це ви щось не так робите. А ще лікарі та старші медсестри люблять "тикати" і наказувати, щоб переконати у своєму призначенні як єдино вірному.

Дружба буває як і шлюб, із тими самими проблемами. Але якщо друг вами маніпулює, такі стосунки стають токсичними. Наприклад, він вимагає від вас допомоги, попри ніч, вашу зайнятість, відсутність можливостей (фінансових, наприклад), а якщо відмовляєте — звинувачує вас у провині. Треба не поспішати бігти та рятувати, якщо не катастрофа. Зупиніться, спокійно все зважте і так само спокійно скажіть, що ви можете, а що ні.

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Теги:
#Відносини #Психолог #Блог
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