Маніпулювати нами можуть навіть найближчі люди.

Маніпулюють усі та всіма. Звичайно, найлегше піддаються ті, хто готовий бути маніпульованим через його психічну організацію. Але буває так, що й не помітиш, як опинився жертвою. Як же реагувати?

Дитина звинувачує батьків у тому, що вони мало їй приділяють увагу, і тому має проблеми в школі. Вона добре знає, як вам зробити боляче, і каже, що ви погані батьки. І ви хапаєтесь за серце. Ось не треба. Треба поставити запитання на кшталт: як би ти хотів і скільки часу, для чого, з якою метою, запропонуй, а також дати зрозуміти дитині, що косяки в школі не про батьківські вміння, про його недоробки. Тобто ми чуємо дитину, розуміємо, намагаємося встояти, не залучаючись до маніпуляції.

Якщо вами маніпулюють батьки, це теж дуже болісно, адже ми з дитинства хочемо вгадати, якими треба бути, щоб вони любили нас? А зараз: зрозуміло, тобі мати не потрібна... Ну й надалі слідує список, що для вас вони зробили, і чим жертвували. Так, батьки роблять боляче, ранять, як і діти. Треба не виправдовуватися і не обіцяти виправитися, а також стрімголов бігти до них, покинувши все. Запитайте, як і коли вони хотіли б провести з вами час, попросіть відповісти конкретно, і ви якась із їхніх пропозицій, яка не порушує ваші межі, приймете.

Ваш керівник маніпулює, даючи нездійсненні у термін завдання, принижує перед іншими співробітниками, на кшталт: ну, від вас я такого не очікував, ви ж такий, здавалося б, добрий фахівець. Він може бути самодур. Нарцис. Хоче продемонструвати владу. Вам соромно, і ви залишаєтеся на роботі до ночі, щоб довести, що хороший. Не треба. Треба сміливо уточнити: а як ви вважаєте, що краще зробити, спираючись на ваш досвід? Заявіть, що ви відкриті для конструктивної критики та готові до співпраці, але в іншій тональності.

Медперсонал – це взагалі окрема історія. Особливо ось це: ну у вас уже й такий вік, чого хочете? Ви ж вигоряєте, а хвороби від нервів. Я вам уже все виписав, маю допомогти, це ви щось не так робите. А ще лікарі та старші медсестри люблять "тикати" і наказувати, щоб переконати у своєму призначенні як єдино вірному.

Дружба буває як і шлюб, із тими самими проблемами. Але якщо друг вами маніпулює, такі стосунки стають токсичними. Наприклад, він вимагає від вас допомоги, попри ніч, вашу зайнятість, відсутність можливостей (фінансових, наприклад), а якщо відмовляєте — звинувачує вас у провині. Треба не поспішати бігти та рятувати, якщо не катастрофа. Зупиніться, спокійно все зважте і так само спокійно скажіть, що ви можете, а що ні.

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