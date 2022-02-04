Манипулировать нами могут даже самые близкие люди.

Манипулируют все и всеми. Конечно, легче всего поддаются те, кто готов быть манипулируемым в силу его психической организации. Но бывает так, что и не заметишь, как оказался жертвой. Как же реагировать?

Ребенок обвиняет родителей в том, что они мало ему уделяют внимания, и поэтому у него проблемы в школе. Он отлично знает, как вам сделать больно, и говорит, что вы плохие родители. И вы хватаетесь за сердце. Вот не надо. НАДО задать вопросы типа: как бы ты хотел и сколько времени, для чего, с какой целью, предложи, а также дать понять дитяти, что косяки в школе не о родительских умениях, о его недоработках. То есть, мы слышим ребенка, понимаем, стараемся устоять, не вовлекаясь в манипуляцию.

Если вами манипулируют родители, это тоже очень болезненно, ведь мы с детства хотим угадать, какими нужно быть, чтобы они нас любили? А сейчас: понятно, тебе мать не нужна… Ну и дальше следует список, что для вас они сделали, и чем жертвовали. Да, родители делают больно, ранят, как и дети. НАДО не оправдываться и не обещать исправиться, а также стремглав бежать к ним, бросив все. Спросите, как и когда они бы хотели провести с вами время, попросите ответить конкретно, и вы какое-то из их предложений, которое не нарушает ваши границы, примете.

Ваш руководитель манипулирует, давая невыполнимые в срок задания, унижает перед другими сотрудниками, типа: ну, от вас я такого не ожидал, вы же такой, казалось бы, хороший специалист. Он вполне может быть самодур. Нарцисс. Хочет продемонстрировать власть. Вам стыдно, и вы остаетесь на работе до ночи, чтобы доказать, что таки хороший. Не надо. НАДО смело уточнить: а как вы считаете, что лучше сделать, опираясь на ваш опыт? Заявите, что вы открыты для конструктивной критики и готовы к сотрудничеству, но в другой тональности.

Медперсонал — это вообще отдельная история. Особенно вот это: ну у вас уже и возраст такой, чего хотите? Вы ж выгораете, а болезни от нервов. Я вам уже все выписал, должно помочь, это вы что-то не так делаете. А еще врачи и медсестры постарше любят "тыкать" и приказывать, чтобы убедить в своем назначении как единственно верном.

Дружба бывает как и брак, с теми же проблемами. Но если друг вами манипулирует, такие отношения становятся токсичными. Например, он требует от вас помощи, невзирая на ночь, вашу занятость, отсутствие возможностей (финансовых, например), а если отказываете — вменяет вам чувство вины. НАДО не спешить бежать и спасать, если не катастрофа. Остановитесь, спокойно все взвесьте и так же спокойно скажите, что вы можете, а что — нет.

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