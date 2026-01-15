Стало известно, чем закончилась история Ирочки и Цымбалюка после "Холостяка" (видео)

Девушка призналась, до сих пор она эмоционально зависима от актера

После разоблачения "подлого поступка" Тараса Цымбалюка на проекте "Холостяк" и после него, экс-участница шоу, народная любимица Ирина Пономаренко (Ирочка) призналась, когда последний раз общалась с актером после съемок в реалити. 26-летняя модель также ответила на вопрос, до сих пор ли она эмоционально зависима от Тараса.

Что следует знать

После завершения съемок Холостяка" Ирина Пономаренко и Тарас Цымбалюк не поддерживают никакой связи, кроме короткой переписки относительно совместной публикации

Модель спокойно восприняла признание актера о его безразличии к выбору в финале и считает свой выход из проекта хорошим решением

Об этом Ирочка рассказала в интервью Славе Демину. По словам бывшей участницы "Холостяка", после съемок пост-шоу с актером они больше не виделись и не общались. Единственная их переписка была по поводу совместного сообщения в Инстаграм еще во время проекта шоу на экраны.

Совместный пост Ирочки и Тараса Цымбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

По словам Ирины, во время съемок пост-шоу между ними не было общения вне камер. Единственный диалог между ними состоялся из-за того, что у девушки болела голова, а Тарас попросил редакторов принести ей таблетку.

Слава Демин и Ирина Пономаренко. Фото: скриншот из интервью

На скандальное интервью Тараса Цимбалюка Еве Коршик, где он признался, что перед финалом ему было безразлично, кто из девушек покинет шоу, Ирочка отреагировала спокойно. Она благодарна, что ушла из проекта вовремя.

