Стало відомо, чим закінчилася історія Ірочки та Цимбалюка після "Холостяка" (відео)

Наталія Дума
Тарас Цимбалюк і Ірина Пономаренко Новина оновлена 15 січня 2026, 15:30
Тарас Цимбалюк і Ірина Пономаренко. Фото Колаж Телеграфу

Дівчина зізналася, чи досі вона емоційно залежна від актора

Після викриття "підлого вчинку" Тараса Цимбалюка на проєкті "Холостяк" і після нього, ексучасниця шоу, народна улюблениця Ірина Пономаренко (Ірочка) зізналася, коли востаннє спілкувалася із актором після знімань у реаліті. 26-річна модель також відповіла на запитання, чи досі вона емоційно залежна від Тараса.

Що варто знати

  • Після завершення знімань Холостяка" Ірина Пономаренко та Тарас Цимбалюк не підтримують жодного зв’язку, окрім короткого листування щодо спільної публікації
  • Модель спокійно сприйняла зізнання актора про його байдужість до вибору у фіналі та вважає свій вихід із проєкту гарним рішенням

Про це Ірочка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами колишньої учасниці "Холостяка", після знімань пост-шоу із актором вони більше не бачились і не спілкувалися. Єдине їхнє листування було з приводу спільного допису в Інстаграм ще під час проєкту шоу на екрани.

Спільний допис Ірочки і Тараса Цимбалюка
Спільний допис Ірочки і Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

За словами Ірини, під час зйомок пост-шоу, між ними не було спілкування поза камерами. Єдиний діалог між ними відбувся через те, що у дівчини боліла голова, а Тарас попросив у редакторів принести їй таблетку.

Ірочка інтерв'ю Дьоміну
Слава Дьомін і Ірина Пономаренко. Фото: скріншот з інтерв'ю

На скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик, де він зізнався, що перед фіналом йому було байдуже, хто з дівчат покине шоу, Ірочка відреагувала спокійно. Вона вдячна, що пішла з шоу вчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Григорій Решетник став доктором філософії завдяки "Холостяку". Дізнайтеся, і як йому це вдалося.

