Стало відомо, чим закінчилася історія Ірочки та Цимбалюка після "Холостяка" (відео)

Дівчина зізналася, чи досі вона емоційно залежна від актора

Після викриття "підлого вчинку" Тараса Цимбалюка на проєкті "Холостяк" і після нього, ексучасниця шоу, народна улюблениця Ірина Пономаренко (Ірочка) зізналася, коли востаннє спілкувалася із актором після знімань у реаліті. 26-річна модель також відповіла на запитання, чи досі вона емоційно залежна від Тараса.

Що варто знати

Після завершення знімань Холостяка" Ірина Пономаренко та Тарас Цимбалюк не підтримують жодного зв’язку, окрім короткого листування щодо спільної публікації

Модель спокійно сприйняла зізнання актора про його байдужість до вибору у фіналі та вважає свій вихід із проєкту гарним рішенням

Про це Ірочка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами колишньої учасниці "Холостяка", після знімань пост-шоу із актором вони більше не бачились і не спілкувалися. Єдине їхнє листування було з приводу спільного допису в Інстаграм ще під час проєкту шоу на екрани.

Спільний допис Ірочки і Тараса Цимбалюка. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

За словами Ірини, під час зйомок пост-шоу, між ними не було спілкування поза камерами. Єдиний діалог між ними відбувся через те, що у дівчини боліла голова, а Тарас попросив у редакторів принести їй таблетку.

Слава Дьомін і Ірина Пономаренко. Фото: скріншот з інтерв'ю

На скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик, де він зізнався, що перед фіналом йому було байдуже, хто з дівчат покине шоу, Ірочка відреагувала спокійно. Вона вдячна, що пішла з шоу вчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Григорій Решетник став доктором філософії завдяки "Холостяку". Дізнайтеся, і як йому це вдалося.