Стало відомо, чим закінчилася історія Ірочки та Цимбалюка після "Холостяка" (відео)
Дівчина зізналася, чи досі вона емоційно залежна від актора
Після викриття "підлого вчинку" Тараса Цимбалюка на проєкті "Холостяк" і після нього, ексучасниця шоу, народна улюблениця Ірина Пономаренко (Ірочка) зізналася, коли востаннє спілкувалася із актором після знімань у реаліті. 26-річна модель також відповіла на запитання, чи досі вона емоційно залежна від Тараса.
Що варто знати
- Після завершення знімань Холостяка" Ірина Пономаренко та Тарас Цимбалюк не підтримують жодного зв’язку, окрім короткого листування щодо спільної публікації
- Модель спокійно сприйняла зізнання актора про його байдужість до вибору у фіналі та вважає свій вихід із проєкту гарним рішенням
Про це Ірочка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами колишньої учасниці "Холостяка", після знімань пост-шоу із актором вони більше не бачились і не спілкувалися. Єдине їхнє листування було з приводу спільного допису в Інстаграм ще під час проєкту шоу на екрани.
За словами Ірини, під час зйомок пост-шоу, між ними не було спілкування поза камерами. Єдиний діалог між ними відбувся через те, що у дівчини боліла голова, а Тарас попросив у редакторів принести їй таблетку.
На скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик, де він зізнався, що перед фіналом йому було байдуже, хто з дівчат покине шоу, Ірочка відреагувала спокійно. Вона вдячна, що пішла з шоу вчасно.
