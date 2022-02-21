Про те, який єдиний вихід після Ради безпеки РФ щодо визнання "ДНР-ЛНР" залишився у путінського оточення, пише екс-заступник генгпрокурора Давид Сакварелідзе

Виступ Наришкіна не випадковий. Це все ж таки очевидний сигнал, що не всі в його оточенні думають однаково. Все-таки глава СЗР, а не хто інший.

На відміну від ВВП, який зібрався вмирати в Кремлі, у них є надія прожити старість на Лазурці, під Комо, Альпах або в тосканських виноградниках, спокійно витрачаючи гроші на рахунках західних банків.

Кому б він не зміг нашкодити, Путін однозначно це судно, що впевнено йде на дно. Цар імперії зла наїздом на Наришкіна чітко дав зрозуміти, що всіх за собою потягне! І ніхто нікуди не дінеться.

Настав час російським елітам самим "вирішувати" цю вже глобальну для спокою світу і себе проблему. Інакше у них не залишиться жодного шансу на порятунок.