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Путін дав зрозуміти елітам РФ, що потягне за собою всіх. Цю проблему їм треба "вирішувати" - Давід Сакварелідзе

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Давід Сакварелідзе Давід Сакварелідзе
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Путін дав зрозуміти елітам РФ, що потягне за собою всіх. Цю проблему їм треба "вирішувати" Новина оновлена 21 лютого 2022, 19:25

Про те, який єдиний вихід після Ради безпеки РФ щодо визнання "ДНР-ЛНР" залишився у путінського оточення, пише екс-заступник генгпрокурора Давид Сакварелідзе

Виступ Наришкіна не випадковий. Це все ж таки очевидний сигнал, що не всі в його оточенні думають однаково. Все-таки глава СЗР, а не хто інший.

На відміну від ВВП, який зібрався вмирати в Кремлі, у них є надія прожити старість на Лазурці, під Комо, Альпах або в тосканських виноградниках, спокійно витрачаючи гроші на рахунках західних банків.

Кому б він не зміг нашкодити, Путін однозначно це судно, що впевнено йде на дно. Цар імперії зла наїздом на Наришкіна чітко дав зрозуміти, що всіх за собою потягне! І ніхто нікуди не дінеться.

Настав час російським елітам самим "вирішувати" цю вже глобальну для спокою світу і себе проблему. Інакше у них не залишиться жодного шансу на порятунок.

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Теги:
#Кремль #Росія #Володимир Путін
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