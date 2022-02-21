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Мільйони мовчать... У Росії нічого не змінюється — кати НКВС та раби - Олексій Давиденко

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Олексій Давиденко Олексій Давиденко
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Росія за своєю суттю нічим не відрізняється від СРСР Новина оновлена 21 лютого 2022, 23:59
Росія за своєю суттю нічим не відрізняється від СРСР

Український бізнесмен Олексій Давиденко розмірковує про те, як колись у СРСР, а тепер у сучасній Росії народ мовчки ковтає злочини, що чинить влада

Адже раніше ми дивувалися?

Як таке могло бути, щоби весь СРСР знав і мовчав. Щоб сотні мільйонів знали та нічого не зробили?

Як таке могло бути, щоб не бачили, сліпо вірили та ридали на похороні?

Червоний терор

Репресії

Депортації

Голод

Воронки

Трійки

Доноси

Розстріли

Як так взагалі могло бути?

А ось так.

Отож сьогодні жоден не вийшов на трибуну і не сказав — я проти!

Мовчали

Боялися

Пристосовувалися

Виживали

Колись я спитав у дідуся?

- Дідусю, ну як же так. Чому ж ви всі мовчали і підтримували весь цей жах?

А він відповів:

- То ми вірили.

Часи змінюються, а в цій клятій країні нічого не змінюється.

Сьогодні в залі з Путіним сиділа та сама трійка НКВС. Тільки трійка ця за 85 років перетворилася на сотню, а може й на тисячу.

І знову.

Мільйони мовчать.

Нічого не змінюється – кати НКВС та раби.

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Теги:
#Росія #СРСР #Злочини #Олексій Давиденко
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