Український бізнесмен Олексій Давиденко розмірковує про те, як колись у СРСР, а тепер у сучасній Росії народ мовчки ковтає злочини, що чинить влада

Адже раніше ми дивувалися?

Як таке могло бути, щоби весь СРСР знав і мовчав. Щоб сотні мільйонів знали та нічого не зробили?

Як таке могло бути, щоб не бачили, сліпо вірили та ридали на похороні?

Червоний терор

Репресії

Депортації

Голод

Воронки

Трійки

Доноси

Розстріли

Як так взагалі могло бути?

А ось так.

Отож сьогодні жоден не вийшов на трибуну і не сказав — я проти!

Мовчали

Боялися

Пристосовувалися

Виживали

Колись я спитав у дідуся?

- Дідусю, ну як же так. Чому ж ви всі мовчали і підтримували весь цей жах?

А він відповів:

- То ми вірили.

Часи змінюються, а в цій клятій країні нічого не змінюється.

Сьогодні в залі з Путіним сиділа та сама трійка НКВС. Тільки трійка ця за 85 років перетворилася на сотню, а може й на тисячу.

І знову.

Мільйони мовчать.

Нічого не змінюється – кати НКВС та раби.

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