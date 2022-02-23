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Українці, бережіть унітази від російської армії! - Осман Пашаєв

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Осман Пашаєв Осман Пашаєв
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Військовослужбовці ЗС РФ займаються мародерством у Грузії, 2008р. Новина оновлена 23 лютого 2022, 15:04
Військовослужбовці ЗС РФ займаються мародерством у Грузії, 2008р.

Журналіст Осман Пашаєв помітив дивну особливість російських мародерів, яку вони виявили і в Грузії, і в Криму.

Українці, бережіть унітази!

Мені здавалося, що про грузинську війну 8.08.2008 я знаю багато. Бо тоді був репортером Вікон. В'їхав до Грузії з боку Туреччини. Хоча Аджарія була відносно спокійним регіоном, туди потрапили лише 4 російських бомби, а в Батумському порту чергували турецькі прикордонні катери.

Але тільки тут в Грузії дізнаєшся про деталі, яких мало у звітах про ту війну.

Наприклад, я не знав, що окупаційна російська армія на місяць захопила Зугдіді — столицю Мегрелії і місто на межі з окупованою Абхазією.

Запитую в Малхаса Латарії : "як поводилися окупанти?"

- Добре, цивільних не чіпали, мародерів з Абхазії не впустили, але самі пограбували всі державні установи. Звідусіль повиносили унітази

Мені згадалися унітази, які 2014-2015 росіяни вивезли з Чаплинки і Чонгару

Що не так з унітазами у російських окупантів?

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Теги:
#Росія #Грузія #Мародерство #Окупація #Унітази
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