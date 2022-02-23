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Украинцы, берегите унитазы от российской армии! - Осман Пашаев

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Осман Пашаев Осман Пашаев
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Военнослужащие ВС РФ занимаются мародерством в Грузии, 2008г Новость обновлена 23 февраля 2022, 15:04
Военнослужащие ВС РФ занимаются мародерством в Грузии, 2008г

Журналист Осман Пашаев подметил странную особенность российских мародеров, которую они проявили и в Грузии, и в Крыму

Украинцы, берегите унитазы!

Мне казалось, что о грузинской войне 8.08.2008 я знаю многое. Ибо тогда был репортером Окон. Въехал в Грузию со стороны Турции. Хотя Аджария была относительно спокойным регионом, туда попали только 4 российские бомбы, а в Батумском порту дежурили турецкие пограничные катера.

Но только здесь в Грузии узнаешь детали, которых мало в отчетах о той войне.

К примеру, я не знал, что оккупационная русская армия на месяц захватила Зугдиди — столицу Мегрелии и город на границе с оккупированной Абхазией.

Спрашиваю у Малхаса Латарии: "как вели себя оккупанты?"

– Хорошо, гражданских не трогали, мародеров из Абхазии не пустили, но сами ограбили все государственные учреждения. Отовсюду вынесли унитазы

Мне вспомнились унитазы, которые 2014-2015 россияне вывезли из Чаплинки и Чонгара

Что не так с унитазами у русских оккупантов?

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Теги:
#Россия #Грузия #Мародерство #Оккупация #Унитазы
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