Колишній заступник глави МВС України заявив, що Путін не був готовий до масових протестів українців

Щоб ні в кого не було ілюзій!

Жодних переговорів Путін не вестиме!

Він хоче, щоб України не було!

Мета Путіна – повна капітуляція Києва та всієї України.

Путін точно не очікував, що Збройні сили України дадуть таку потужну відсіч.

Кожен наш солдат – Герой!

Путін точно не очікував на масові протести проти вторгнення в Україну.

Українці не панікують!

Ті, хто готовий боротися, отримує зброю.

Ті, хто знає когось у Росії, дзвонять своїм рідним та близьким, щоб піднімати РФ проти війни з Україною!

Ми триматимемося!

Ми боротимемося!

Кожен день боротьби наближатиме нас до перемоги над агресором!

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