Рус

Мета Путіна — повна капітуляція Києва та всієї України - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
259
Антон Геращенко Новина оновлена 24 лютого 2022, 22:14
Антон Геращенко

Колишній заступник глави МВС України заявив, що Путін не був готовий до масових протестів українців

Щоб ні в кого не було ілюзій!

Жодних переговорів Путін не вестиме!

Він хоче, щоб України не було!

Мета Путіна – повна капітуляція Києва та всієї України.

Путін точно не очікував, що Збройні сили України дадуть таку потужну відсіч.

Кожен наш солдат – Герой!

Путін точно не очікував на масові протести проти вторгнення в Україну.

Українці не панікують!

Ті, хто готовий боротися, отримує зброю.

Ті, хто знає когось у Росії, дзвонять своїм рідним та близьким, щоб піднімати РФ проти війни з Україною!

Ми триматимемося!

Ми боротимемося!

Кожен день боротьби наближатиме нас до перемоги над агресором!

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#РФ #Володимир Путін #Антон Геращенко
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі
Київ
Бій за Гостомель: Арестович повідомив про знищення російського десанту
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі
Бій за Гостомель: Арестович повідомив про знищення російського десанту
Дата публікації
Категорія
Російські війська готуються до десантування
Путін готує нову хвилю вторгнення: подробиці від Резнікова
Дата публікації
Категорія
Байден став на підтримку України після російського вторгнення
Байден виступив із новою заявою щодо Росії: що він сказав
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Бліцкрига у росіян не вийшло: заява глави ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)