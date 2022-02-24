Мета Путіна — повна капітуляція Києва та всієї України - Антон Геращенко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 259
Колишній заступник глави МВС України заявив, що Путін не був готовий до масових протестів українців
Щоб ні в кого не було ілюзій!
Жодних переговорів Путін не вестиме!
Він хоче, щоб України не було!
Мета Путіна – повна капітуляція Києва та всієї України.
Путін точно не очікував, що Збройні сили України дадуть таку потужну відсіч.
Кожен наш солдат – Герой!
Путін точно не очікував на масові протести проти вторгнення в Україну.
Українці не панікують!
Ті, хто готовий боротися, отримує зброю.
Ті, хто знає когось у Росії, дзвонять своїм рідним та близьким, щоб піднімати РФ проти війни з Україною!
Ми триматимемося!
Ми боротимемося!
Кожен день боротьби наближатиме нас до перемоги над агресором!
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.