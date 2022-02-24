Укр

Цель Путина — полная капитуляция Киева и всей Украины - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
248
Антон Геращенко Новость обновлена 24 февраля 2022, 22:14
Антон Геращенко

Бывший заместитель главы МВД Украины заявил, что Путин не был готов к массовым протестам украинцев

Чтоб ни у кого не было иллюзий!

Никаких переговоров Путин вести не будет!

Он хочет, чтобы Украины не было!

Цель Путина — полная капитуляция Киева и всей Украины.

Путин точно не ожидал, что Вооружённые силы Украины дадут такой мощный отпор.

Каждый наш солдат — Герой!

Путин точно не ожидал массовых протестов против вторжения в Украину.

Украинцы не паникуют!

Те, кто готов сражаться — получает оружие.

Те, кто знает кого то в России, звонят своим родным и близким, чтоб поднимать РФ против войны с Украиной!

Мы будем держаться!

Мы будем сражаться!

Каждый день борьбы будет приближать нас к победе над агрессором!

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#РФ #Владимир Путин #Антон Геращенко
Украинская армия пытается отразить атаку РФ по аэропорту в Гостомеле
Киев
Бой за Гостомель: Арестович сообщил об уничтожении российского десанта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинская армия пытается отразить атаку РФ по аэропорту в Гостомеле
Бой за Гостомель: Арестович сообщил об уничтожении российского десанта
Дата публикации
Категория
Российские войска готовятся к десантированию
Путин готовит новую волну вторжения: подробности от Резникова
Дата публикации
Категория
Байден стал в поддержку Украины после российского вторжения
Байден выступил с новым заявлением по поводу России: что он сказал
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Блицкрига у россиян не вышло: заявление главы ВСУ
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)