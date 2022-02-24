Цель Путина — полная капитуляция Киева и всей Украины - Антон Геращенко
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Бывший заместитель главы МВД Украины заявил, что Путин не был готов к массовым протестам украинцев
Чтоб ни у кого не было иллюзий!
Никаких переговоров Путин вести не будет!
Он хочет, чтобы Украины не было!
Цель Путина — полная капитуляция Киева и всей Украины.
Путин точно не ожидал, что Вооружённые силы Украины дадут такой мощный отпор.
Каждый наш солдат — Герой!
Путин точно не ожидал массовых протестов против вторжения в Украину.
Украинцы не паникуют!
Те, кто готов сражаться — получает оружие.
Те, кто знает кого то в России, звонят своим родным и близким, чтоб поднимать РФ против войны с Украиной!
Мы будем держаться!
Мы будем сражаться!
Каждый день борьбы будет приближать нас к победе над агрессором!
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