Бывший заместитель главы МВД Украины заявил, что Путин не был готов к массовым протестам украинцев

Чтоб ни у кого не было иллюзий!

Никаких переговоров Путин вести не будет!

Он хочет, чтобы Украины не было!

Цель Путина — полная капитуляция Киева и всей Украины.

Путин точно не ожидал, что Вооружённые силы Украины дадут такой мощный отпор.

Каждый наш солдат — Герой!

Путин точно не ожидал массовых протестов против вторжения в Украину.

Украинцы не паникуют!

Те, кто готов сражаться — получает оружие.

Те, кто знает кого то в России, звонят своим родным и близким, чтоб поднимать РФ против войны с Украиной!

Мы будем держаться!

Мы будем сражаться!

Каждый день борьбы будет приближать нас к победе над агрессором!

Читайте также: Категория Блоги/мнения Россия создает угрозу для Киева, чтобы взять в заложники многомиллионную столицу Украинский журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию на фронте после вторжения России в Украину.