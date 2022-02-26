Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про підтримку України та спротив ворогам.

"Тримайся там. Той спротив, який ви демонструєте, бачить весь світ, і ви надихаєте нас, щоб рухатися вперед на всіх фронтах".

Щойно отримав таке повідомлення від колеги, міністра однієї з важливих країн ЄС. Ще минулого тижня ця країна була скептичною, дуже цінувала відносини з Росією, а тепер допомагає нам в усьому. Після цього повідомлення він поінформував мене про нову конкретну допомогу, яку його країна надає нам.

Україна надихає. Україна змушує відмовлятися від старої політики і робити нову. Все, що роками казала Україна про Росію, виявилося правдою. Україна сильна і не зламалася, хоча у перший день агресії багато хто, і я вже можу про це сказати, давав нам лише декілька годин на існування.

Саме така, сильна Україна народжується саме зараз з полум’я війни. Стоїмо. Буде важко. Іноді невимовно важко. Але ми будемо боротися. Путін нас не зламає. Ми переможемо.