Запам’ятай слово "карма", російська дитина, чий папка пішов вбивати чужих дітей - Наталія Ніколаєва
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Немає в тебе більше папки, невідома російська дитина
Невідома російська дитина, твій папка Антон, чи х** його знає, як там його звали, дуже тебе любив. Так сильно, що пішов убивати в чужу країну чужих дітей.
Немає в тебе більше папки, невідома російська дитина.
Тому що твій папка довб***б і окупант. Тому він зажмурився і більше не розжмуриться.
Коли ти виростеш, невідома російська дитина, тобі розкажуть, що твій папка – герой, який мужньо захищав твою Батьківщину. Але швидше за все тобі нічого не розкажуть. Або скажуть, що в тебе взагалі не було папки.
Тому що твоїй Батьківщині насрати і на тебе, і на твого папку.
Нам тим більше пох** на твою долю, невідома російська дитина. Просто запам’ятай лише одне слово:
Карма.
Добре запам’ятай.
ПС. Слово "Миколаївщина" можеш не запам’ятовувати, ти його навіть не вимовиш.
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