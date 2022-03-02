Немає в тебе більше папки, невідома російська дитина

Невідома російська дитина, твій папка Антон, чи х** його знає, як там його звали, дуже тебе любив. Так сильно, що пішов убивати в чужу країну чужих дітей.

Немає в тебе більше папки, невідома російська дитина.

Тому що твій папка довб***б і окупант. Тому він зажмурився і більше не розжмуриться.

Коли ти виростеш, невідома російська дитина, тобі розкажуть, що твій папка – герой, який мужньо захищав твою Батьківщину. Але швидше за все тобі нічого не розкажуть. Або скажуть, що в тебе взагалі не було папки.

Тому що твоїй Батьківщині насрати і на тебе, і на твого папку.

Нам тим більше пох** на твою долю, невідома російська дитина. Просто запам’ятай лише одне слово:

Карма.

Добре запам’ятай.

ПС. Слово "Миколаївщина" можеш не запам’ятовувати, ти його навіть не вимовиш.

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