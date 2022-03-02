Глава Николаевской области показал семейные фото одного из оккупантов: "Едьте к ним, домой"

В городе призвали захватчиков возвращаться к своим семьям.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины в сети всплыли кадры с документами российского захватчика, который также хранил семейные фото.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился соответствующим фото на своем telegram-канале.

На снимке видно, как среди военных документов российский захватчик хранил фото своей семьи, в том числе и фотографию с маленьким ребенком. Виталий Ким призвал российских оккупантов возвращаться домой к своим семьям, а не умирать за режим кровавого диктатора владимира путина.

"Обращаюсь к русским солдатам: У вас тоже есть семьи, едьте к ним… тут вас ничего хорошего не ждет", — подписал фото Ким.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские агрессоры ракетой попали в здание городского совета. Кроме того, в Киеве поймали группу диверсантов, которые хранили патроны в детских игрушках. В среду ожидается второй раунд переговоров между Украиной и рф. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона не будет принимать никаких ультиматумов со стороны россии.