Укр

Глава Николаевской области показал семейные фото одного из оккупантов: "Едьте к ним, домой"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российский оккупант хранил фото своей семьи в документах Новость обновлена 02 марта 2022, 14:35
Российский оккупант хранил фото своей семьи в документах

В городе призвали захватчиков возвращаться к своим семьям.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины в сети всплыли кадры с документами российского захватчика, который также хранил семейные фото.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился соответствующим фото на своем telegram-канале.

На снимке видно, как среди военных документов российский захватчик хранил фото своей семьи, в том числе и фотографию с маленьким ребенком. Виталий Ким призвал российских оккупантов возвращаться домой к своим семьям, а не умирать за режим кровавого диктатора владимира путина.

"Обращаюсь к русским солдатам: У вас тоже есть семьи, едьте к ним… тут вас ничего хорошего не ждет", — подписал фото Ким.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские агрессоры ракетой попали в здание городского совета. Кроме того, в Киеве поймали группу диверсантов, которые хранили патроны в детских игрушках. В среду ожидается второй раунд переговоров между Украиной и рф. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона не будет принимать никаких ультиматумов со стороны россии.

Теги:
#Украина #Николаевская область #Россия #Война с Россией
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