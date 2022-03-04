Громадянський діяч В’ячеслав Богуславський закликав людей зберігати спокій щодо пожежі на Запорізькій АЕС

І знову: без паніки.

Грамотні люди пишуть.

Зробити із реактора атомну бомбу неможливо. Ну, ніяк. Загалом ніяк — навіть теоретично.

І навіть якщо ну дуже постаратися — відключити насоси і намагатися повторити Фукусіму, то максимум, який можна отримати через тиждень такої метушні, це розплавлення ядерного палива і витікання його в спеціальний піддон під реактором. Усе.

Більше тут нічого не вдієш.

Це хороша та дуже надійна технологія.

Ми довго намагалися, щоб цей реактор був максимально безпечний.

"Окей, а артилерія чи ще чого?"

Дивіться — гермооболонці пох*р на артилерію. Щоб її розбити, по ній треба дуже довго бити прямим наведенням. А потім ще пробиватись через пристрої першого контуру. Сталеві. Ніяк. Просто – ніяк.

Випадкові постріли та попадання гермооболонки навіть не помітить.

Аналогічно з бомбардуванням та іншими типами збитків.

Можуть потрапити турбінним залом і зупинити тим самим турбіну. Це так. Але там немає радіоактивності. Просто зупиниться блок та все.

Турбіна ще й низькотемпературна — так що розліт деталей теж буде незначним.

Можуть потрапити по градирні — це велика бетонна штука, висока-висока.

Нею складно не потрапити. Вона ще з тонкого бетону, дірка буде велика. Але — ось по*уй. Взагалі по*уй.

Градирня зроблена такою високою щойно збільшити тягу для охолодження води, що виходить з конденсатора. І в основному технологічному процесі не дуже задіяна. Так що максимум який вийде через руйнування градирні — в конденсаторі буде тепліша вода.

Плюс градирня не одна.

Я чесно не знаю, чи розробляли механізми роботи АЕС із пошкодженою градирнею, але це можливо. Ось взагалі можливо просто брати воду з найближчого джерела і не пускати її в замкнутий цикл, а скидати назад. Ця вода взагалі ніяк не стає радіоактивною, так що пофіг.

Для сховища відпрацьованого ядерного палива.

Так, вони є на кожній станції.

Що у самій гермооболонці, що в деяких на території. Не буду брехати — не пам’ятаю, у кого, крім Хмельницької, є окремий ХАЯТ.

У будь-якому разі вони дуже добре захищені.

І для відпрацьованого ядерного палива також актуальна інформація, що я писав у розділі про ЧАЕС — з ним дуже складно щось зробити.

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Підсумовуючи — навіть якщо орки остаточно збожеволіють і намагатимуться нас залякати тим, що довбануть по станції… Ці суки просто пиздять. Як наркоман у під’їзді. Бо воно зійшло до рівня тварини.

А наші АЕС розраховані на просто чортове пекло.

І ми вистоємо незважаючи ні на що.

Бо це наша земля. І ми нікому нічого не віддамо.

Слава Україні!