Відомий український фінансист, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован вважає, що вже час думати, як відновлюватимемо зруйновану в ході бойових дій інфраструктуру

Майбутнє українських міст

Комусь може здатися, що це не на часі, але нам дуже важливо малювати нашу картинку майбутнього… майбутнього України після перемоги.

Наші міста зараз під обстрілами, їх знищує ворог. Але буде кращий час, коли ми почнемо відбудову.

Дуже хотілось би, щоб будували ми вже нове, а не радянське.

Пропоную усім архітекторам почати індивідуально або в групах, де б ви не знаходились, починати малювати скетчі майбутнього нашіх міст — Харькову, Маріуполя, Волновахи, Києву, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Херсона, Чернігова…

Беріть будь-який будинок, вулицю, яка зараз потерпає від дій загарбника, і покажіть всім, як ви би мріяли, вони виглядали після відбудови.

Зробіть цю роботу публічною: дайте українцям та особливо військовим ще одну додаткову мотивацію боронити нашу землю.

Ініціативу можна підхопити під хештегом #НашіМістаПісляВійни або #UkrCitiesAfterWar.

Давайте зробимо такий проєкт глобальним. Впевнений, після війни всі світові архітектори будуть вважати за честь прийняти участь у відбудові країни. Спробуємо?

Dream Big!!