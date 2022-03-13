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За спроби не злити путіна США доведеться платити - Іван Яковина

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Іван Яковина Іван Яковина
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Бойові дії вже розпочинаються і на Сході Новина оновлена 13 березня 2022, 09:02
Бойові дії вже розпочинаються і на Сході

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковіна про напад іранських військ на Ірак

Щойно Байден урочисто оголосив, що Україна не отримає літаки Міг29 та комплекси ППО Patriot, так путін відразу ж в’ї*ав по американських об’єктах в Іраку.

Чому?

Та тому, що він відразу відчуває слабкість, невпевненість і вважає своїм обов’язком скористатися ними.

Якби Байден поводився жорстко, то не було б всієї цієї херні. Силу путін розуміє та поважає.

За прояви слабкості та спроби не злити диктатора США доведеться розплачуватися.

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Теги:
#Україна #США #Росія #Іран #Ірак #Війна
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