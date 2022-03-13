За спроби не злити путіна США доведеться платити - Іван Яковина
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Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковіна про напад іранських військ на Ірак
Щойно Байден урочисто оголосив, що Україна не отримає літаки Міг29 та комплекси ППО Patriot, так путін відразу ж в’ї*ав по американських об’єктах в Іраку.
Чому?
Та тому, що він відразу відчуває слабкість, невпевненість і вважає своїм обов’язком скористатися ними.
Якби Байден поводився жорстко, то не було б всієї цієї херні. Силу путін розуміє та поважає.
За прояви слабкості та спроби не злити диктатора США доведеться розплачуватися.
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