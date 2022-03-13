Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковіна про напад іранських військ на Ірак

Щойно Байден урочисто оголосив, що Україна не отримає літаки Міг29 та комплекси ППО Patriot, так путін відразу ж в’ї*ав по американських об’єктах в Іраку.

Чому?

Та тому, що він відразу відчуває слабкість, невпевненість і вважає своїм обов’язком скористатися ними.

Якби Байден поводився жорстко, то не було б всієї цієї херні. Силу путін розуміє та поважає.

За прояви слабкості та спроби не злити диктатора США доведеться розплачуватися.