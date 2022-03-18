Журналіст Петро Шуклінов пояснив, чому допомога КНР жодним чином не допоможе росіянам виграти війну в Україні.

Представник МЗС Китаю у Twitter опублікував карту, яка нібито демонструє, що західний світ і західна позиція, в тому числі по питанню України — це всього-на-всього невеличка купка країн, яких зовсім мало і представляють вони зовсім нікого.

А я демонструю шановному представнику Китаю мапу з нещодавнього голосування в ООН, де 141 країна засудила вторгнення Росії до України. Абсолютна більшість країн світу.

Китай, нагадаю, промовчав. А тепер Китай тихцем допомагає Росії вести війну з Україною.

Так от, шановний Китай, ця коаліція країн, ця 141 країна, що рішуче виступила проти війни, яку розв'язала Росія — це голос майже 4 млрд людей. Це голос більшої частини людства. Більшої частини земної кулі.

Я думаю, китайські політики мають навчитись користуватись картами. Я думаю, китайським політикам слід повчитись рахувати. 141 країна — це не ніхто. Китай зараз виступає проти всього світу, як і Росія.

Окремо хочу донести до Китаю: ваша спроба долучитись до війни з Україною не допоможе Росії. Росія вже програла війну. І ніколи, абсолютно ніколи не зможе перемогти у війні. Росія вже програла.

А спроба допомогти Росії не допоможе Путіну, шановний Китай. Ваша спроба допомогти Росії призведе лише до одного: до поразки Росії додасться поразка Китаю, який отримає лише збитки, ізоляцію та зменшення впливу. На карті світу до того ж з'явиться ще більше країн, які виступають проти війни і проти диктатури. Це все, що вас чекає.

Бізнесу я рекомендую вже зараз подумати, чи варто продовжувати працювати з Китаєм, який не тільки не намагається зупинити Росію, а ще й шукає шляхи допомогти Росії вести війну проти України та Європи. Треба виходити з китайського бізнесу. Треба вже зараз згортати інвестиції в Китай. Китай, що підтримує загарбницькі війни, не заслуговує на інше ставлення.

Якщо Китай за війну і варварство — Китай проти цивілізованості та нормального життя. Якщо Китай за війну і варварське вбивство цивільних жінок так дітей — Китай має платити таку ж ціну, як Росія та Білорусь. Якщо Китай за війну проти дітей, жінок та літніх людей — весь світ має показати, що Китай буде один в цій війні.

І досить вже вважати Китай нейтральним. Китай не нейтральний. Він допомагав та продовжує допомагати Росії весь час. Завжди допомагав. І має за це заплатити.