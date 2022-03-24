Російський корабель "Орськ" під Бердянськом, найімовірніше, був знищений ударом "Точки У"

Якщо справді в Бердянську ворожі великі десантні кораблі накрили з ОТРК Точка-У (знову ж таки "якщо" — але гіпотеза досить реалістична), то це до всього іншого вам ілюстрація до теми "А де ж наші потужні системи? Чому наше командування їх не застосовує там чи там?". Як часто доводиться слухати.

Дійсно, потужних і далекобійних систем ураження (літаки типу Су-24М і Су-25, ракети типу Точка, важкі РСЗВ Смерч) у нас небагато. І такі системи вводяться в дію проти найбільш пріоритетних цілей пропорційно до оцінки оперативної обстановки. Оцінку цю робить лише вище військове командування, маючи всю повноту інформації.

Довідка: " Точка-У " являє собою керовану на всьому протязі польоту одноступінчасту твердопаливну ракету. Вона не є балістичною, оскільки керується протягом усього польоту.