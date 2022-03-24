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Для удару українських "Точок У" вибираються найбільш пріоритетні цілі - Микола Бєлєсков

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Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
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"Точка-У" знищила корабель окупантів Новина оновлена 24 березня 2022, 14:16
"Точка-У" знищила корабель окупантів

Російський корабель "Орськ" під Бердянськом, найімовірніше, був знищений ударом "Точки У"

Якщо справді в Бердянську ворожі великі десантні кораблі накрили з ОТРК Точка-У (знову ж таки "якщо" — але гіпотеза досить реалістична), то це до всього іншого вам ілюстрація до теми "А де ж наші потужні системи? Чому наше командування їх не застосовує там чи там?". Як часто доводиться слухати.

Дійсно, потужних і далекобійних систем ураження (літаки типу Су-24М і Су-25, ракети типу Точка, важкі РСЗВ Смерч) у нас небагато. І такі системи вводяться в дію проти найбільш пріоритетних цілей пропорційно до оцінки оперативної обстановки. Оцінку цю робить лише вище військове командування, маючи всю повноту інформації.

Довідка: " Точка-У " являє собою керовану на всьому протязі польоту одноступінчасту твердопаливну ракету. Вона не є балістичною, оскільки керується протягом усього польоту.

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#Бердянськ #Точка-У
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