Військовий експерт Олександр Коваленко переконаний

У Бєлгороді цього ранку було завдано удар по нафтобазі ударними гелікоптерами Мі-24. Цей удар детально зафіксували численні камери відеоспостереження. У самому ударі відразу росіяни звинуватили Україну.

Власне, всі чудово знають, що я є прихильником завдання ударів по ворожій території, але в даному випадку повинен заявити з граничною очевидністю — шкода, але це не ми!

Чому так – поясню.

По-перше, Україна не могла б відправити свої ударні вертольоти до Росії через те, що їм довелося б пролетіти десятки кілометрів у зоні дії ешелонованого ППО. Тобто, одна справа залучити авіацію, гелікоптери, а також проводити ракетні удари на тимчасово окупованих територіях по об’єктах супротивника, наприклад як по ВДК у Бердянську, де ППО противника має недоліки та вразливості, а зовсім інше відправляти таку легку мету як гелікоптер у зону підвищеного насичення ворожого ППО.

Це не просто безглуздо, а безрозсудно.

По-друге, якби Україна й мала намір здійснити такий удар, то завдавала б його не нафтобазі, а об’єкту військової інфраструктури – склади з боєприпасами, військові частини, бази зберігання техніки тощо.

Отже, що це було?

А було це, швидше за все, імітація удару української сторони по Бєлгороду, щоб:

По-перше, зірвати переговорний процес, у якому Росія з перших днів перебуває у гранично невигідній позиції. Після цього удару Росія може не тільки почати загрожувати ядерною зброєю, яку ніколи не застосує, а й звернеться за допомогою до ОДКБ, що буде особливо ганебним, але їй у її фатальному становищі таке приниження не має значення. Хоча я не впевнений, що ОДКБ відгукнеться.

По-друге, це акт залякування росіян, яким хочуть показати, що російська пропаганда не брехала – українці націоналісти, тільки й думають про знищення Росії! Загалом, стара історія з цукром і підірваними будинками набуває нових контурів.

Повторюся, якби Україна і завдавала цього удару, то виключно по об’єкту військової інфраструктури і точно не стала б ризикувати своїми ударними гелікоптерами, які за версією МО РФ все знищені, а застосовувала б високоточну артилерію або ракетне озброєння.

Власне, очевидна провокація, хоча розповісти про блискучу операцію ЗС ЗСУ мені було б куди цікавіше, але я прихильник здорового глузду, а не "шапкозакидництва". І якщо російська влада пішла на неї – значить, вони остаточно притиснуті до стіни.

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