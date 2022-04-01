Росіяни жорстко вмилися кров’ю — підсумки боїв під Києвом - Кирило Данильченко
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Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко поділився думкою щодо відступу рф від Києва.
Ну, що сказати про розвал плацдарму рф під Києвом ?
Найважчий вид бою – це відступ та ротація під тиском.
Витягти беззбройні машини тилу, управління, КШМ, техніку зв’язківців, наливники та водовози важко.
А щоби не сів на хвіст противник і не почав різати беззахисні хвости дуже важко.
Потрібно залишати заслони, пікети, секрети, маневреними групами відганяти переслідувачів, засипати все мінами.
Це дуже важко у плані управління та у плані взаємодії.
Особливо, коли в тебе сухі баки і все постачання висить на парі доріг та переправах, біля постійно палахкотливих торфовищ та лісів.
Один із яких називається — Рудий ліс. І коли від нього вітер несе дим під час сотень пожеж — брикають лічильники.
А всі дороги перериті реактивною артилерією, забиті порубаними остовами, убиті траками, затоплені Ірпенем, що вийшов з берегів після вибуху дамби.
Ворзель наш, Іванків наш, у районі аеропорту Гостомелю працюють наші сапери та РГ, Дімер наш, у Бучі начебто був противник, але тоді виходить, що це залишки завіси, що потрапили в жир обома ногами.
І вже є пруфи на українські прапори у Бучі.
Пішли росіяни та з ЧАЕС.
Вічна пам’ять полеглим під час оборони Києва.
Народне ополчення з ТРО, поліція, ГУР МОУ, ССО, 72-а, 14-а, 95-а, 80-а, прикордонники в цілому та "Дозор" зокрема, СБУ в цілому та ЦСО А зокрема, Муніципальна варта, НГУ – усі заплатили високу ціну.
Але противник жорстоко вмився кров’ю і посипався.
Облогу зі столиці знято.
20% нашого ВВП та сотні тисяч людей у безпеці.
Ворог у**ав за Болотну в дикі е**ня вшивіти і гнити там.
Десятки кинутих машин та покійників по лісах.
Буде як у Криму, пацани.
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