Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко поділився думкою щодо відступу рф від Києва.

Ну, що сказати про розвал плацдарму рф під Києвом ?

Найважчий вид бою – це відступ та ротація під тиском.

Витягти беззбройні машини тилу, управління, КШМ, техніку зв’язківців, наливники та водовози важко.

А щоби не сів на хвіст противник і не почав різати беззахисні хвости дуже важко.

Потрібно залишати заслони, пікети, секрети, маневреними групами відганяти переслідувачів, засипати все мінами.

Це дуже важко у плані управління та у плані взаємодії.

Особливо, коли в тебе сухі баки і все постачання висить на парі доріг та переправах, біля постійно палахкотливих торфовищ та лісів.

Один із яких називається — Рудий ліс. І коли від нього вітер несе дим під час сотень пожеж — брикають лічильники.

А всі дороги перериті реактивною артилерією, забиті порубаними остовами, убиті траками, затоплені Ірпенем, що вийшов з берегів після вибуху дамби.

Ворзель наш, Іванків наш, у районі аеропорту Гостомелю працюють наші сапери та РГ, Дімер наш, у Бучі начебто був противник, але тоді виходить, що це залишки завіси, що потрапили в жир обома ногами.

І вже є пруфи на українські прапори у Бучі.

Пішли росіяни та з ЧАЕС.

Вічна пам’ять полеглим під час оборони Києва.

Народне ополчення з ТРО, поліція, ГУР МОУ, ССО, 72-а, 14-а, 95-а, 80-а, прикордонники в цілому та "Дозор" зокрема, СБУ в цілому та ЦСО А зокрема, Муніципальна варта, НГУ – усі заплатили високу ціну.

Але противник жорстоко вмився кров’ю і посипався.

Облогу зі столиці знято.

20% нашого ВВП та сотні тисяч людей у безпеці.

Ворог у**ав за Болотну в дикі е**ня вшивіти і гнити там.

Десятки кинутих машин та покійників по лісах.

Буде як у Криму, пацани.