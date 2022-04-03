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Прямо зараз мільйони росіян мовчки "ковтають" Бучу, Ірпінь, Маріуполь - Андрій Діхтяренко

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Андрій Діхтяренко Андрій Діхтяренко
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Багато українців пережили справжнє пекло через російських "визволителів" Новина оновлена 03 квітня 2022, 07:58
Багато українців пережили справжнє пекло через російських "визволителів"

Український журналіст та редактор Артем Діхтяренко про те, як росіяни ставляться до звірств своєї армії в Україні

Адже у багатьох росіян, які зараз дивляться на фотографії розстріляних мирних жителів з Бучі, Мотижина та інших місць, де російські солдати вбивали, ґвалтували, знущалися, в голові зараз сидить одна думка:

"Хай би всіх цих українців скоріше вбили, заткнули їм назавжди роти, щоб нам ніхто не мстився, щоб про наші злочини не було кому розповісти, щоб нам і далі добре жилося в нашому мирку. А ми з радістю про всі свої злочини забудемо".

Так працює "раціональна" логіка геноциду: спочатку ти робиш злочин, потім вбиваєш свідків, підчищаєш докази.

Чим масштабніший злочин — тим більше треба підчищати.

Так працює суспільний консенсус: ти боїшся визнати правду, і слідом ти підкоряєшся всій тій брехні, забалакуванню, що транслює тобі відповідальний за геноцид режим. І ви розділяєте цю відповідальність між собою.

Це завжди добровільний процес — згода з убивцями та катами.

Прямо зараз мільйони росіян "ковтають" Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Мовчки.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Злочини #Буча
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