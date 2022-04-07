Психолог Роман Кузнєцов пояснив, чому Україну найбільше підтримує Польша.

Трохи стає зрозумілішою позиція заходу. В перші дні війни я намагався достукатись до "хороших рускіх". І офігів від того, що вони мені писали. За 1,5 місяці війни я бачив може 2-3 адекватних коментаря з роісі.

Але навіть із своєю наївністю я думав, що там відсотків 20 є розуміючих людей, не більше.

Думаю, ви бачили звернення Джонсона до роісян. Він реально думає, що російське суспільство — то нещасні овечкі в заручниках у путіна.

Скоріш за все, так думає більшість людей на заході. До них дуже повільно доходить, що відбувається насправді. А от більшість українців, нажаль, не здивовані звірствами в Бучі.

Зате ніхто для нас не зробив більше в цій війні, ніж Польща. І намагались ще більше зробити, але завадили США. Ну і країни Балтії й Чехія нас теж всіляко підтримують.

А чому? Бо всі ці країни знають, що таке росія. До 1918 р Польщі не існувало на мапі 123 роки. Вгадайте, хто до цього причетний? А в ХХ ст. вони знаходились під впливом срср і тільки в 89 вибороли свою свободу. Вони знають, як важко ту свободу здобути.

Тож Польща не має ілюзій щодо росії. А ще добре розуміє, що рашка не зупиниться на Україні.

Отже. Зараз маємо ще й інформаційний фронт на заході. Треба їм показувати всі ті соц опитування, згідно з якими цю війну підтримує більшість росіянського населення. Треба відкривати їм очі.