Український поет та перекладач Андрій Любка вважає, що українці недооцінюють вклад бійців ТРО у перемогу України.

Муляє мені трохи ставлення соцмереж до ТРО, особливо до загонів територіальної оборони західних областей. У більшості своїй ці загони тепер на фронті на півдні й сході країни.

Але потік мемчиків про те, що вони розслабляються й тільки роблять селфі з автоматами, чомусь продовжується. Як і абсолютно тупі закиди, буцімто в ТРО краще спорядження, ніж у бійців на передку.

Так ось, друзі, люди масово записалися в ТРО ще до початку війни, бо були готовими стати на захист України й свого рідного краю. Після початку повномасштабного наступу кількість добровольців, які пішли записуватися в ТРО, зросла в геометричній прогресії.

Це люди, які переважно не мали раніше військового досвіду, а в цивільному житті були успішними й заможними, фактично лідерами у своїх містах і районах. Значну частину спорядження і навіть форму вони взагалі купили за власні гроші. А потім підписали контракти із ЗСУ й тепер перебувають у найгарячіших точках.

Я бачу тут привід для поваги й подяки, а не для мемчиків і підколок. Для чого знецінювати мужній вчинок цивільних людей, які взяли в руки зброю в найкритичніший для держави момент?

Чесно кажучи, якщо в людини є час створювати фотомеми й поширювати жартики про ТРО, то це більше говорить про саму цю людину і її реальний вклад у перемогу, а не про ТРО.

Не знецінюйте сьогодні нікого, навпаки — хваліть, допомагайте бодай добрим словом, усім нам потрібна підтримка!