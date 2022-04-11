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Нам з вами важливо підготуватися до однієї лінії оборони - Світлана Ройз

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Світлана Ройз Світлана Ройз
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Дітей важливо попередити про небезпеку дзвінків із невідомих номерів Новина оновлена 11 квітня 2022, 03:36
Дітей важливо попередити про небезпеку дзвінків із невідомих номерів

Дитячий та сімейний психолог Світлана Ройз попередила про дзвінки дітям із невідомих номерів.

Ух. Виявилось, що нам з вами важливо підготуватись ще до однієї лінії оборони. Зараз з кожним днем все більше запитів про фейкові повідомлення чи телефонні дзвінки — які приходять дітям, що зараз живуть за кордоном.

Суть дзвінка — невідомий дуже емоційно повідомляє дитині, що її близькі загинули.

Тварі. Не знаю, хто їм дає контакти, звідки вони беруть інформацію та телефони.

Уявляєте, реакції дітей? Дітей і так травмованих війною. У яких рідні могли залишитись в небезпеці, в окупованих територіях.

Добре, якщо дорослі поруч і зможуть одразу надати дитині підтримку. Добре, якщо дитина зможе одразу проявити емоції.

А якщо дитина сама?

І дорослі не зрозуміють, що відбувається.

Мені здається, всім дітям, що зараз за кордоном, важливо повідомити про такі випадки. Попередити, що це фейк.

Говорити спокійно (!), нагадати, як шахраї телефонували бабусям і дідусям, щоб спровокувати на емоції і виманити гроші.

Обережно попередити, що зараз шахраї можуть маніпулювати емоціями дітей.

Дати алгоритм розмови — якщо дзвінок з невідомого номеру

Можливо, взагалі не відповідати

Коли хтось розповідає щось, що лякає — завжди питати хто телефонує, звідки у нього номер. (Нам важливо дитину переключити з емоцій на дії та логіку)

Може, одразу давати телефон дорослому, що поруч.

Блокувати цей номер.

Потім — Буквально, уявити, що руками відштовхує цю інформацію. Хлопнути в долоні, уявити, що її затирає, вмитися.

Домовитись, що важливу інформацію дитина може отримати від конкретних людей. (можливо, уточнити, у яких — про це варто проконсультуватись: хто є опікуном, який має знати всю інформацію, якщо батьки не поруч).

В коментарях нагадали про функцію батьківського контролю, що блокує дзвінки з незнайомих номерів

В одному випадку виявилось, що телефонував знайомий — це був такий "жарт".

В інших — невідомі номери.

Якщо таке вже сталося — у дитини може бути істерика, може бути реакція шоку, сльози, завмирання. І їй точно важлива підтримка.

Дітей не можна соромити за реакцію, вони і так вразливі, і це не просто інформація — це ж удар по базовому відчуттю безпеки і життєвості.

Дитина може ставати більш тривожною, дратівливою, контролюючою. Їй буде потрібен час на відновлення, ще й після цього.

І нам важливо домовлятись з дітьми про довіру і правила — якщо відбувається щось складне — ми маємо про це знати. Бо безпека всіх — це теж наш фронт.

Дітям важливо від нас чути у всі часи — що вони, їх життя, їх спокій, їх безпека, здоров'я, розвиток — це найважливіше для нас.

Фух. Я ледь стрималась від ненормативної лексики в цьому дописі. Бажаю всім нам спокою, безпеки та Миру!

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