Детский и семейный психолог Светлана Ройз предупредила о звонках детям с неизвестных номеров.

Ух. Оказалось, что нам с вами важно подготовиться к одной линии обороны. Сейчас с каждым днем ​​все больше запросов о фейковых сообщениях или телефонных звонках, которые приходят детям, живущим за рубежом.

Суть звонка – неизвестный очень эмоционально сообщает ребенку, что его близкие погибли.

Твари. Не знаю, кто им дает контакты, откуда берут информацию и телефоны.

Представляете, реакции детей? Детей и без того травмированных войной. У них родные могли остаться в опасности, на оккупированных территориях.

Хорошо, если взрослые рядом и смогут оказать ребенку поддержку. Хорошо, если ребенок сможет сразу же проявить эмоции.

А если ребенок сам?

И взрослые не поймут, что происходит.

Мне кажется, всем детям, что сейчас за границей, важно сообщить о таких случаях. Предупредить, что это фейк.

Говорить спокойно (!), напомнить, как мошенники звонили по телефону бабушкам и дедушкам, чтобы спровоцировать на эмоции и выманить деньги.

Осторожно предупредить, что мошенники могут манипулировать эмоциями детей.

Дать алгоритм разговора – если звонок с неизвестного номера

Возможно, вообще не отвечать

Когда кто-то рассказывает что-то, что пугает – всегда спрашивать звонящий, откуда у него номер. (Нам важно ребенка переключить с эмоций на действия и логику)

Может, сразу давать телефон взрослому рядом.

Блокировать этот номер.

Затем – буквально, представить, что руками отталкивает эту информацию. Хлопнуть в ладони, представить, что ее стирает, умыться.

Договоритесь, что важную информацию ребенок может получить от конкретных людей. (Возможно, уточнить, в каких — об этом стоит проконсультироваться: кто опекуном, который должен знать всю информацию, если родители не рядом).

В комментариях напомнили о функции родительского контроля, блокирующего звонки с незнакомых номеров

В одном случае оказалось, что звонил знакомый — это была такая "шутка".

В других – неизвестные номера.

Если такое уже случилось – у ребенка может быть истерика, может быть реакция шока, слезы, замирания. И ему точно важна поддержка.

Детей нельзя стыдить за реакцию, они и так уязвимы, и это не просто информация – это же удар по базовому ощущению безопасности и жизненности.

Ребенок может становиться более тревожным, раздражительным, контролирующим. Ему потребуется время на восстановление, еще и после этого.

И нам важно договариваться с детьми о доверии и правилах – если происходит что-то сложное – мы должны об этом знать. Ибо безопасность всех – это тоже наш фронт.

Детям важно от нас слышать во все времена – что они, их жизнь, их покой, их безопасность, здоровье, развитие – это самое важное для нас.

Фух. Я едва удержалась от ненормативной лексики в этом сообщении.

Желаю всем нам покоя, безопасности и Мира!

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