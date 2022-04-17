Редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував відео з моряками з екіпажу затонулого російського ракетного крейсера "Москва".

Росія показала залишки екіпажу ракетного крейсера "Москва", яким вдалося врятуватись після потоплення флагмана Чорноморського флоту протикорабельними ракетами "Нептун" 14 квітня.

Відео, очевидно, мало на меті показати, що екіпажу крейсера вдалося врятуватися, але за сюжетом складається думка, що екіпаж загинув майже в повному складі, і ось чому.

У сюжеті зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ Євменова з моряками "Москви" спочатку вирізаний звук. Нічого не чути, що сказано мовчазному строю.

У строю людей стоїть не більше 200 осіб, при цьому екіпаж "Москви" — понад 510 військовослужбовців. А куди поділися решта? Які реальні втрати внаслідок ракетної атаки? Що саме спричинило "пожежу боєкомплекту"? Чи є всі ці люди в строю реально врятованими з "Москви" чи все це масовка, імітація, що з "Москви" комусь вдалося врятуватися, а насправді тих, хто вижив, не було? Чому немає інтерв’ю з тими, хто вижив? Чому немає поіменного списку загиблих, що б перевірити об’єктивність російських даних?

Відео Міноборони РФ показало усьому світу, що Росія приховує реальні втрати та приховує правду про те, що сталося на борту "Москви".

Однак чому приємно це дивитися? Тому що Росія із величезним небажанням змушена визнати втрату ракетного крейсера. І зараз адмірал Євменов проводить спецоперацію із приховання втрат від російського суспільства. Шок від знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії українцями настільки великий, що сам адмірал Євменов змушений виступати в сюжетах і намагатися прикрити розгром смішним і безглуздим піаром.