Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, у який момент треба починати говорити про війну з росіянами

Хто переможе?

У політтехнологів є шаблонна тема, яку впарюють і студентам.

Типу, у сучасних суспільствах відбувається війна між холодильником та телевізором.

Але ситуація зараз на росії відмінна.

По-перше, це не зовсім суспільство у звичному вимірі.

Бо воно не базується на базових і категоричних людських цінностях: "Не убий", "Не укради".

Вони постять котиків і переводять бабушек через дорогу. Але вони знецінюють життя інших народів. Скабєєва сказала, що ви фашист. А значить вас вже можна вбивати. Ви в категорії — нелюдей.

На росії непогано з врожаями. Кубань і Східна Слобожанщина забезпечують росії продовольство.

Проблеми почнуться лише наступного року, коли у них не вистачатиме мінеральних добрив. І, головне, посівного фонду.

І то, мабуть, аж у 2024-му році.

А поки що росіянці з голоду не вмиратимуть.

В холодильнику в них без устріц і марципанів — але буде.

Тож думаєте, телевізор переможе? Ні!

Телевізор вже дуже скоро переможе КЛАДОВИЩЕ і ГОСПІТАЛЬ.

Коли у траурі ходитимуть не десятки, а вже сотні тисяч жінок — це стане дуже помітним. Особливо влітку.

А коли якийсь Ванєчка прийде без ніженьок і сяде пити чашу гірку з однокласниками — усі його жалітимуть.

Але однокласниці вже не дуже захочуть з ним пов'язувати свої мрії.

А однокласники не захочуть собі його долі.

І шукатимуть собі виправдання: чому вони досі не в черзі до військкомату?

І ось тут з ними треба починати говорити.

Через різні можливі канали.

Тем для розмов має бути дві:

1) в українському плєну тепло, не б'ють і дають борщ.

2) це все винуватий путін і його шобла, які пограбували рускій народ, правити не вміють, а своїх солдатів не жаліють. Тому штик в землю, а расєянє "ми за мір".

І скоро це почне давати результати. Деморалізований противник — поганий вояка.

А нам треба їх не обізлить, а перемогти.

А тих, хто знищував Бучу і Маріуполь — ми дістанемо потім. Бо це має стати частиною мирної угоди.

Якщо налаштовуватися на війну до зими, чи навіть із зимою — треба бути готовими їх перемогти морально.

"Рус, сдафайся" — відоме нам із кіно — має запрацювати.

Вже скоро!