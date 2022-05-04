В росії кладовище й госпіталь зовсім скоро переможуть "телевізор" - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, у який момент треба починати говорити про війну з росіянами
Хто переможе?
У політтехнологів є шаблонна тема, яку впарюють і студентам.
Типу, у сучасних суспільствах відбувається війна між холодильником та телевізором.
Але ситуація зараз на росії відмінна.
По-перше, це не зовсім суспільство у звичному вимірі.
Бо воно не базується на базових і категоричних людських цінностях: "Не убий", "Не укради".
Вони постять котиків і переводять бабушек через дорогу. Але вони знецінюють життя інших народів. Скабєєва сказала, що ви фашист. А значить вас вже можна вбивати. Ви в категорії — нелюдей.
На росії непогано з врожаями. Кубань і Східна Слобожанщина забезпечують росії продовольство.
Проблеми почнуться лише наступного року, коли у них не вистачатиме мінеральних добрив. І, головне, посівного фонду.
І то, мабуть, аж у 2024-му році.
А поки що росіянці з голоду не вмиратимуть.
В холодильнику в них без устріц і марципанів — але буде.
Тож думаєте, телевізор переможе? Ні!
Телевізор вже дуже скоро переможе КЛАДОВИЩЕ і ГОСПІТАЛЬ.
Коли у траурі ходитимуть не десятки, а вже сотні тисяч жінок — це стане дуже помітним. Особливо влітку.
А коли якийсь Ванєчка прийде без ніженьок і сяде пити чашу гірку з однокласниками — усі його жалітимуть.
Але однокласниці вже не дуже захочуть з ним пов'язувати свої мрії.
А однокласники не захочуть собі його долі.
І шукатимуть собі виправдання: чому вони досі не в черзі до військкомату?
І ось тут з ними треба починати говорити.
Через різні можливі канали.
Тем для розмов має бути дві:
1) в українському плєну тепло, не б'ють і дають борщ.
2) це все винуватий путін і його шобла, які пограбували рускій народ, правити не вміють, а своїх солдатів не жаліють. Тому штик в землю, а расєянє "ми за мір".
І скоро це почне давати результати. Деморалізований противник — поганий вояка.
А нам треба їх не обізлить, а перемогти.
А тих, хто знищував Бучу і Маріуполь — ми дістанемо потім. Бо це має стати частиною мирної угоди.
Якщо налаштовуватися на війну до зими, чи навіть із зимою — треба бути готовими їх перемогти морально.
"Рус, сдафайся" — відоме нам із кіно — має запрацювати.
Вже скоро!
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