Генерал армії України, ексочільник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів про те, як путін намагається приховати свій програш в Україні

Останнім часом активізували переговори з іншими державами. У тому числі з США — тут показова бесіда 13 травня глав міноборони рф і Штатів.

Думаю, путін розуміє, що подальша війна ще більше налаштовуватиме весь світ проти росії. І прискорено вести останню до занепаду, краху. У короткостроковій перспективі — економічного, у довгостроковій — і військового. А тому путін шукає вихід із ситуації, в яку загнав себе і свою країну. Але вийти хоче, підписавши зі світовими лідерами якусь угоду про гарантії безпеки, про новий світопорядок. З урахуванням інтересів росії.

Попри стратегічну поразку, якою стала для росії відкрита війна з Україною, Кремль намагається диктувати свої умови. І використовує зараз для цього три важелі тиску.

Перший — війна в Україні з можливим розширенням її кордонів на Придністров’я та загалом усю Молдову, на країни Балтії тощо.

Другий — застосування на якомусь етапі ядерної зброї.

Третій — вступ всякого роду псевдореспублік до складу рф.

Крім того, тією чи іншою мірою використовується енергетичний та продовольчий шантаж.

Думаю, що переговори будуть. Щоб заявити російському суспільству, що "спецоперація" досягла успіху. І щоб спробувати домогтися перегляду світопорядку.

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Але реально ми, гадаю, побачимо програш путіна. Тому що війська з України йому доведеться виводити. І не так отримувати, як давати гарантії безпеки. При цьому занепад росії продовжиться. Втративши до третини складу ефективної армії (техніка, жива сила, ракетні засоби), путін значно послабив і свою позицію, і позиції рф загалом. У всіх сенсах — військовому, економічному, дипломатичному, геополітичному.

Якщо ж путін продовжить залишатися недомовноспроможним, почне ставити нездійсненні умови для переговорів (наприклад, визнання Криму російським), на нас чекає затяжний сценарій війни. З нарощуванням ресурсів України, завдяки допомозі ззовні, а також зростання тиску на росію. Що наближатиме крах і путінського режиму, і росії як такої.