Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що не так із заявами російських чиновників про війну в Україні

Ох, ця вже розширена свідомість і пошук виправдань…

Спочатку президент Путін заявляє про те, що віроломний та неспровокований напад на Україну треба трактувати як "запобіжну відсіч агресії". Тобто ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати та розносити ваші міста ракетами тому, що з вашого боку агресії, звісно, немає, але ми думаємо, що вона могла б бути.

Потім виходить златоуст Пєсков і каже, що й друга причина вторгнення — страх розширення НАТО до кордонів Росії й скорочення часу підльоту натівських ракет — вигадана в повному обсязі. Але цього виявилося достатньо для організації масової різанини у Бучі. Але раптом він прямолінійно так заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії та розширення на 1300 км прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема. Тоді навіщо варварськи та масово бомбити Україну, якщо немає проблеми?

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І, нарешті, щойно потенційний наступник президента РФ і за сумісництвом секретар Ради безпеки Патрушев знову публічно розмірковує про причину "спецоперації". "Це вимушений превентивний захід — рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, який загрожував її існуванню". Пряма мова товариша.

Повторю ще раз, якщо хтось не зрозумів. Всі ці посадові суб’єкти РФ кажуть: ми прийшли в іншу країну, масово геноцидим там цивільних, все підриваємо та знищуємо, бо це… превентивний захід. Безпосередньої загрози близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати. А все інше – брехня та пропаганда. По суті, все це – прямі особисті свідчення. З дуже точними юридичними формулюваннями. Які доводять явний умисел на вбивство. В складі групи.