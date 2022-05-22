Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що Польща за рахунок допомоги Україні у боротьбі з росією зміцнює власні позиції

Президент Польщі Анджей Дуда, як і анонсував, виступив у неділю, 22 травня, у Верховній Раді України. Ставши першим президентом іншої держави, який зробив це після широкомасштабного російського вторгнення, що розпочалося 24 лютого.

На даний момент взаємини України та Польщі досить тісні, сильні. Серед країн-членів НАТО саме Польща є однією з найактивніших, дотримується найжорсткішої позиції щодо рф.

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При цьому позиція Польщі щодо війни в Україні обумовлюється як чисто ідеологічними питаннями, пов’язаними з необхідністю цивілізованого світу протидіяти росії, так і суто прагматичними (комерційними, міграційними, військово-політичними).

По-перше, це стосується міграційної політики. Прийом величезної кількості біженців там відбувається, з метою підтримки польського ринку праці. Там дефіцит робочої сили. І є ймовірність, що частина біженців інтегрується в польське суспільство і залишиться на території Польщі.

По-друге, користуючись кризою, Польща вибиває у НАТО в цілому та США, зокрема, додаткові преференції. У тому числі в ракурсі постачання новітньої військової техніки, відкриття постійних військових баз. Те, що президент Анджей Дуда хотів зробити ще за адміністрації Трампа.

Враховуючи зв’язок між Україною та Польщею, що все більше міцніє на тлі російської агресії, раз у раз піднімається питання – чи вступлять поляки в цю війну? На мою думку, це можливо в трьох варіантах.

У разі російської атаки на територію Польщі. Я не думаю, що росія провокуватиме подібну ескалацію. Це програшний для Кремля варіант. Якщо буде "зелене світло", відповідне рішення самих країн НАТО вдарити по рф. Але я не бачу готовності Альянсу до такого кроку. Більше того, багато країн НАТО неодноразово дали зрозуміти, що безпосередньо втручатися у російсько-українську війну вони не мають наміру. Ну, а непряма участь країн Альянсу вже є фактом, що відбувся. Польща самостійно ухвалить відповідне політичне рішення. Але я не бачу індикаторів, які б свідчили про те, що польське керівництво готове це зробити. Не видно й підтримки серед населення такого гіпотетичного рішення, тим більше якщо воно буде без підтримки НАТО. Одна справа – готовність воювати проти росії у складі блоку, інша – самостійно (нехай разом із Україною).

Тож поки що, схоже, поляки не відкрито вступатимуть у цю війну.

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Важливо розуміти, що у Польщі зараз при владі є досить амбітні, націоналістично налаштовані еліти. Які бачать свою країну як нову регіональну силу, що піднімається. Іншими словами – вони вважають, що Польща є потужним регіональним гравцем, який має бути вмонтований у нову регіональну (а може навіть міжнародну) архітектуру безпеки.

Самостійно виконати цього поляки поки що не можуть. А тому діють у зв’язку з іншими країнами. Наприклад, із Туреччиною, із Великою Британією, із США. Іноді навіть на противагу більш поміркованим силам у ЄС та НАТО.

І криза, що виникла внаслідок війни в Україні, дає Польщі можливості, користуючись колапсом старого регіонального порядку, посилити свої позиції. У тому числі вплив на Україну та інші сусідні країни. Стати одним із регіональних лідерів в антиросійській ніші. І у зв’язці з іншими країнами (насамперед – США та Великою Британією) стати одним із архітекторів нового регіонального світопорядку, архітектури безпеки.

І Польща зараз використовує шанс посилити власні позиції за рахунок протидії рф, у тому числі наданням допомоги Україні, яка, по суті, стримує росію на полі бою наодинці.