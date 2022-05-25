Експерт у політиці та міжнародних відносинах, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" проаналізував плани росії щодо тимчасово окупованих областей України

У середу, 25 травня, російський диктатор путін підписав указ, згідно з яким мешканці Запорізької та Херсонської областей зможуть отримати громадянство росії за спрощеною системою.

Це указ для Гааги. Ще одне порушення міжнародного права. Є чітка регламентація Женевської конвенції, яка забороняє примусове прийняття до іншого громадянства мешканців окупованих територій. Але оскільки росіяни, в принципі, не дотримуються міжнародного права – ні щодо поводження з військовополоненими, ні з цивільними, – чого від них ще чекати?

Безперечно, путін розуміє, що окупація українських територій – не вічна. А тому поспішає видати якнайбільше російських паспортів. У тому числі примусово. Аби – більше. Адже коли ця територія буде деокупована (питання часу), росія отримає можливість кричати, що там її громадяни. І намагатися їх "рятувати".

Саме тому Кремль поспішає зараз "обілетити" всіх. За прискореною процедурою.

Вже зрозуміло, що росіяни не мають наміру більше створювати фейкові "народні республіки". Не виключено, що вони хочуть без таких "прокладок" анексувати ці території, включивши до складу росії, як було з Кримом.

Читайте також: Категорія Україна З "референдумом" не виходить: розкрито плани кремля щодо Херсону Окупаційна влада хоче приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію"

Мета – залишити можливість постачання води до Криму, а також позбавити Україну виходу до моря.

Зрозуміло, що ні Україна, ні міжнародна спільнота ці паспорти не визнають. І згодом їх буде анульовано. Але зараз зупинити цю вакханалію ми не можемо. Згодом – військовим шляхом. Поки що на неї, звичайно, слід звертати увагу, видавати ноти протесту, порушувати тему через Радбез ООН, ОБСЄ, на всіх майданчиках, накопичуючи нові факти для Гааги.