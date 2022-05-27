Грузинський військовий експерт Гела Васадзе пояснив, чому росію слід додавити як на фронті, так і санкціями

Доброго ранку. Мені ось тут у ютубі глядач із промовистим ніком Об’єктивна Діагностика Росії написав у відповідь на моє запитання — з якого переляку Україна має раптом здатися і поступитися своїми територіями. Відповідь була такою — Україна зазнає втрат, втомилася від війни, і тому здача неминуча. Я б не звернув уваги на його довгий текст, якби не чув чогось подібного з усіх прасок останнім часом. Що ж, нумо розберемося, тим більше що громадянин звинуватив мене в небажанні прораховувати хоча б на один хід вперед.

Почнемо з найболючішого, з втрат. Так Україна зазнає втрат, важких втрат, і справа навіть не в кількості. Гинуть найкращі, щирі та віддані патріоти своєї країни. Можна було б навіть сказати, що, мовляв, чорт із ними, з цими територіями, зрештою людське життя набагато дорожче за будь-яку землю. Але не виходить. Не виходить, бо мета кремля — знищити Україну, все українське та всіх українців. Не обов’язково всіх фізично, для них було б достатньо знищити лише тих, хто б упирався у своєму бажанні залишитися українцем. Решту записали б росіянами, або малоросами, отакими маленькими росіянами. Не зовсім повноцінними. І якщо хтось скаже, що це не так, це буде нахабна брехня. Знищити зараз не вдалося. Потрібен перепочинок, такий собі Мінськ-3. Але стратегічного завдання ніхто не скасовував. І не скасує. Ця війна на знищення — або не буде імперії, або не буде України, а заразом і всіх країн сусідів Росії як мінімум у межах колишнього СРСР. Тож х… їм, а не Мінськ-3.

Так, усі втомилися, неможливо не втомитися від такої перенапруги. Але було б великою помилкою вважати, що Україна може зараз призупинити бойові дії та домовитися про припинення вогню. Російські військові наступатимуть доти, доки у них вистачить на це сил і вони не будуть зупинені ЗСУ. Пропозиції про припинення вогню надійде від Москви лише тоді, коли вони видихнуться та фізично не зможуть продовжувати наступ. І не раніше. Тому х... їм, а не припинення вогню.

Щодо "мирних пропозицій", які ретранслюють зараз друзі Путіна та корисні ідіоти. Зрозуміло, що у них свої шкурні інтереси, світ цинічний і бажання вести з РФ business as usual цілком зрозуміле. Але деякі навіть не уявляють, наскільки цинічний світ. Я про те, що шкурні інтереси можуть бути не лише у друзів Путіна. Наприклад, інтереси американського і не лише американського ВПК взяти участь у переозброєнні української армії. Не кажучи вже про процес відновлення та модернізації України. Гроші на це є, і це не гроші західних платників податків. Одних лише заморожених резервів РФ 350 мільярдів, список можна продовжити, але навіщо, коли все зрозуміло. Тож х... їм, а не "мирні пропозиції".

Крім усього іншого, говорячи про шкурні інтереси, не забуваймо про стратегічний інтерес послаблення Росії. Так, сьогодні завдяки політиці Путіна, російський ринок втратив свою привабливість. Але в Росії все ще залишається достатньо природних ресурсів, які роблять цю країну дуже привабливою. Б’юся об заклад, що в Пекіні, та й у багатьох інших столицях тримають кулачки за те, щоб колективний Захід нарешті розродився на нафтове ембарго Росії. Але навіть при тому, що вже є, ті самі інтересанти почуваються вже непогано. А яке роздолля для поборників зеленої енергетики та інших принад нового дивного світу, за рахунок високих цін на енергоносії! І взагалі, природа не терпить порожнечі, відхід Росії зі світових ринків створює не просто ніші, а зяючі дірки. І ще багато, багато іншого. Тож х… їм, а не скасування санкцій.

Війна штука важка, важка та фізично, і психологічно. Не Україна розпочала цю війну, але лише Україна може її закінчити. Тож усе буде Україна.

Віримо у ЗСУ та слава Україні.