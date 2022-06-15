Політичний діяч Борислав Береза висловився про інсайд щодо погіршення стану здоров’я путіна

Для всіх, хто сподівається, що Путін впав у кому, маю дві новини — хорошу і погану. Я почну з гарною. Сподіватися можна. Це не протизаконно. А погана новина полягає у тому, що Путін не в комі. У маразмі і в гів*і, але не в комі. Але можете й надалі сподіватися.

P.S. Навіть смерть Путіна не зупинить війну. Війну можуть зупинити лише ЗСУ, величезні втрати росіян та багато західної зброї. А ось через це Путін може не тільки впасти в кому, а й здохнути. Я не проти.