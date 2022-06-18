Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС:

Статус кандидата – це не подарунок і не послуга.

Ми за нього заплатили.

Просто, якщо раптом ви забули, лише якихось дев’ять років тому наша країна була дуже погано замаскованою колонією.

У кремля тут був повний карт-бланш – від них залежали наші політики, партії, економіка, армія та спецслужби. Заборону якогось дрібного чинуші з Росспоживнагляду на імпорт цукерок ми називали торговельною війною, а кожен грудень ми з жахом чекали на нову ціну на газ; і поки чекали, наша зовнішня політика багатовекторності зигзагами петляла між Москвою, Берліном та Вашингтоном.

А потім комусь дуже захотілося перемогти всіх. Тупиця.

У результаті ми станемо першою та єдиною країною, громадяни якої за членство у Євросоюзі віддавали своє життя. І так, мабуть, ми не є ідеальним кандидатом. Але ідеальні там закінчилися у році ще дев’яносто п’ятому.

Просто, якби нас почули, коли ми спочатку несміливо стукали, а потім наполегливо били у двері кулаком — 2005-го, 2008-го або навіть 2013-го, то, можливо, 2022-го не було б ні десятків тисяч поранених та вбитих, ні мільйонів біженців, ні територіальних суперечок.

А сьогодні ми вже самі за це заплатили.

Заплатили дорожче за всіх, хто вже в клубі.