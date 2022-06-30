Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко прокоментував відступ росіян з українського острова Зміїний

Я писав декілька днів тому, що Україна почала розблокування морських коридорів для експорту зерна.

І тут декілька думок про ситуацію з островом Зміїний.

1. Це потрібно розуміти, як факт. Зміїний — росіяни не залишили просто так. Вони звідти не виходили ні з якою доброю чи недоброю волею. Вони втекли зі Зміїного через жорсткі та вдалі дії ЗСУ.

2. Зміїний ключова точка для розблокування нашого зернового експорту.

3. Україна провела крім операції на Зміїному, ще декілька важливих операцій для розблокування наших морських шляхів. (Про це розкажемо вже після війни).

4. Висадка десанту в Одесу стає фактично неможливою.

5. чорноморський флот рф замикається лише біля Криму. Підходити ближче буде значити отримувати нові втрати своїх кораблів.

6. Наша війна на морі — унікальна! Країна у якої немає (!) свого флоту домінує на морі з країною, яка має один з найбільших та найсильніших флотів у світі. Те, що роблять ЗСУ — це фантастика.

7. Скоро (тримаю кулаки) ми зможемо продати своє зерно. Скоротити падіння ВВП та почати потроху відновлювати економіку. Нагодувати мільйони людей в світі. До повної перемоги, ще далеко, але кожного дня ми до неї наближаємось.