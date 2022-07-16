Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про перемоги протиповітряної оборони України

Думаю, варто пояснити за поточну хвилю ракетних ударів рашистів по Україні, чим зараз власне тут і займусь.

Давайте почнемо з того, що учора наша ППО поставила новий рекорд за кількістю збитих крилатих ракет ворога.

Учора росіяни випустили 8 ракет типу Х-101 в напрямку Дніпра, Києва та Кременчука, із яких 6 – збито. По факту долетіли лише 2 до Дніпра. Наступною хвилею рашисти випустили 3 ракети типу Х-101 в напрямку Одеси, із них 1 була збита.

Загалом виходить, що вчора було збито 7 рашистських КР із 11, і такий щедрий врожай наша протиповітряна оборона збирає ледь чи не вперше за час війни.

Своєю чергою, ріст ефективності дій оборонців неба України призводить до того, що орки максимально безглуздо витрачають свої крилаті ракети стратегічного призначення. Бо у перші місяці війни 11 крилатих ракет у двох хвилях цілком би вистачило, наприклад, для ураження залізничної інфраструктури від Львова до Києва, із затримками пасажирських поїздів на добу або навіть більше.

Аналогічна ситуація, до речі, із балістичними ракетами комплексу "Іскандер" — глава Харківської ОВА Синєгубов стверджує, що з близько 15 ракет до самого Харкова долітає приблизно 4-5, інші – збиває наша ППО. І це при тому, що запас балістичних ракет "Іскандер" у росіян – аж ніяк не гумовий.

Звісно, ці всі факти про ракетні невдачі росіян аж ніяк не применшують біль від удару по Вінниці.

Але тут заради справедливості варто згадати, що 2 чи 3 ракети із 5 на підльоті до Вінниці того ж дня наша ППО таки змогла збити.

А хто уміє працювати з відкритими джерелами, той побачить – "за кадром" залишилось достатньо багато епізодів, коли нашим зенітникам вдавалось зривати ракетні атаки росіян, в тому числі – в напрямку Вінниці.

У вдумливого спостерігача може виникнути питання – навіщо тоді росіяни так "висаджують в молоко" свої ракети?

Моя гіпотеза – Кремль почав операцію, мета якої – по-максимуму виснажити нас емоційно напередодні вікопомного Дня Незалежності, що буде 24 серпня.

Ми ж зараз як держава та спільнота стоїмо перед певною "сценарною розвилкою" війни – 1) перемога над РФ буде до кінця 2022 року, або 2) перемога над РФ буде здобута в І кварталі 2023 року.

Відповідно, в залежності від сценарію потрібен буде психологічний "заряд" на варіант 1) "піднатиснути й перемогти", або 2) "налаштуватись на довгу дистанцію та перемогти". Зрозуміло, що такий "заряд" має дати в тому числі й святкування в День Незалежності. От тому рашисти уже заздалегідь стараються, щоб максимально змарнувати, знівелювати головне свято України.

Поспішати із відстрілом своїх ракет по Україні рашистам є ще один мотив – вересень місяць називається як часова рамка, в якій наша країна має отримати новітні зенітно-ракетні комплекси західного виробництва типу NASAMS та IRIS-T SLM. Поставка таких ЗРК не просто підвищить ефективність нашої ППО, але й максимально нівелює ефективність ракет росіян.

Звісно, є категорія громадян, які думають по такій схемі – "нам на другому тижні війни сказали, що ракети в росіян закінчуються, але ракетні удари продовжуються. Значить ракети в рашистів не закінчаться ніколи".

Очевидно, таких громадян не вдовольняє оцінка від нашого ГУР МОУ, за яким РФ уже вичерпала близько 70% свого запасу "високоточного" озброєння. Тому давайте надамо складнішу фактологію.

Для трагічних ударів по Лозовій, Сергіївці та Кременчуку рашисти використали 3 надзвукові крилаті ракети типу Х-22, з масою бойової частини близько 1 тонни.

Але ж загалом РФ уже відстріляла аж 46 таких ракет, із яких 3 – влучили, ще 3 – збила наша ППО.

А близько 40 – взагалі незрозуміло де впали, бо ці ракети – древні, ще Брежнєва пам’ятають, тому збої не виключені.

Або ж – до недавнього часу рашисти обстрілювали Миколаїв береговими протикорабельними крилатими ракетами типу Х-35 (це щось погіршеної копії нашого "Нептуна").

Очевидно, в якийсь момент росіяни побачили, що вони свої Х-35 не напасуться відстрілювати по Миколаєву, бо ці ПКР вони берегли на випадок "десанту НАТО" на тимчасово окупований Крим.

Тому ворог і почав відстрілювати взагалі зенітні ракети комплексу С-300 і ОТРК "Точка-У".

Очевидно, орки розцінили, що уже нездатні боротись своєю армійською ППО проти нашої авіації, і що їм не вдасться "вполювати" наші "Хімарси" та М270, тому й вирішили використати свої ракетні залишки для терору проти мирного населення.

Як діяти в умовах ракетного терору Кремля? Тут буде дві відповіді, що починатимуться з двох однакових слів:

1. Берегти голову – в сенсі, вживати всіх можливих заходів безпеки під час повітряної тривоги (з поправкою на індивідуальні особливості);

2. Також берегти голову – в сенсі, критично ставитись до слів тих, що вирячивши очі бігають оце і кошмарять співвітчизників тим, що рашисти начебто готують "масований ракетний удар", що точно має "поховати нашу ППО".

Бо подібні речі заявляють не тільки відставні полковники, у яких мотив – хайпанути. Але й також – журналістки із "хороших русскіх", у яких мотивація лежить глибоко на рівні архетипів.

Джерело: Facebook-сторінка Івана Киричевського