Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Останнім часом різко загострилася ситуація на сході Донецької області – у районі селища Піски та міста Авдіївка. "Там просто пекло", – визнав у своєму відеозверненні увечері 2 серпня президент України Володимир Зеленський.

І наголосив, що наразі в українських захисників недостатньо сил, щоб повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі.

Загострення навколо Авдіївки зумовлене успішним ураженням нашими військами логістичних ланцюгів супротивника на території Донецька та Макіївки.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Спікер InformNapalm Макарук: Про ракетний спис, переговори і те, чому так активно вибухають ворожі склади Важливо розуміти – ЗСУ воюють на своїй землі і коли ми йдемо в контратаку, ми намагаємось зберегти життя наших людей, наші міста та селища.

Відповідно противник, щоб вести далі бойові дії, намагається убезпечити свою логістику. А для цього йому треба відсунути українські війська від Донецька на безпечну відстань. І тому росіяни намагатимуться зайняти Піски та Авдіївку. І на це будуть найближчим часом спрямовані всі їхні зусилля.

Потрібно розуміти, що захоплення Донецької області в адміністративних межах – мінімальне політичне завдання, яке поставлено Путіним перед російськими військами. Ані керівництво РФ загалом, ані Путіна зокрема не цікавлять масштаби жертв, які несе російська армія, намагаючись реалізувати це завдання. А виконання даного завдання необхідне Кремлю, оскільки поразка на Донеччині означатиме поразку Путіна у всій так званій "спецоперації".

Відповідно, Росія кидатиме всі можливі ресурси для того, щоб дозахопити Луганську та захопити всю Донецьку область.

Чи зможе вона зробити – залежатиме від постачання озброєнь нашим військам. Якщо у нас не буде ефективних озброєнь та боєприпасів до них у достатній кількості, простіше (заради збереження життів людей та військового ресурсу) відійти з позицій. Як це зробили на Луганщині.

Але поки що, схоже, це питання не розглядається. У тих же Авдіївці, Пісках, вісім років ми зміцнювали свої позиції. І в нас, гадаю, є ще можливість їх обороняти.