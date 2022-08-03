Чому росіяни кинули такі сили на Піски та Авдіївку - Сергій Гармаш
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1094
Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":
Останнім часом різко загострилася ситуація на сході Донецької області – у районі селища Піски та міста Авдіївка. "Там просто пекло", – визнав у своєму відеозверненні увечері 2 серпня президент України Володимир Зеленський.
І наголосив, що наразі в українських захисників недостатньо сил, щоб повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі.
Загострення навколо Авдіївки зумовлене успішним ураженням нашими військами логістичних ланцюгів супротивника на території Донецька та Макіївки.
Відповідно противник, щоб вести далі бойові дії, намагається убезпечити свою логістику. А для цього йому треба відсунути українські війська від Донецька на безпечну відстань. І тому росіяни намагатимуться зайняти Піски та Авдіївку. І на це будуть найближчим часом спрямовані всі їхні зусилля.
Потрібно розуміти, що захоплення Донецької області в адміністративних межах – мінімальне політичне завдання, яке поставлено Путіним перед російськими військами. Ані керівництво РФ загалом, ані Путіна зокрема не цікавлять масштаби жертв, які несе російська армія, намагаючись реалізувати це завдання. А виконання даного завдання необхідне Кремлю, оскільки поразка на Донеччині означатиме поразку Путіна у всій так званій "спецоперації".
Відповідно, Росія кидатиме всі можливі ресурси для того, щоб дозахопити Луганську та захопити всю Донецьку область.
Чи зможе вона зробити – залежатиме від постачання озброєнь нашим військам. Якщо у нас не буде ефективних озброєнь та боєприпасів до них у достатній кількості, простіше (заради збереження життів людей та військового ресурсу) відійти з позицій. Як це зробили на Луганщині.
Але поки що, схоже, це питання не розглядається. У тих же Авдіївці, Пісках, вісім років ми зміцнювали свої позиції. І в нас, гадаю, є ще можливість їх обороняти.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.