Журналіст Ірина Ромалійська розповіла, із чим доводиться стикатися мешканцям тимчасово окупованих росіянами територій

Замальовки з окупованих територій.

* Російські окупанти влаштовують облави. Вони мають списки нелояльних. Зайшли о 6-й ранку до однієї людини, яка відмовилася працювати на окупаційну владу. Зажадали, щоб співав гімн Росії. Інакше стрілятимуть у ноги. Він відповів, що не знає його. Замінили на "Катюшу".

* Виставляють у містах та селах блокпости несподівані. Зупиняють машини. Людина виходить відкрити багажник, на нього вже націлені дула автоматів. На всякий випадок.

* Прийшли до будинку, де залишилися здебільшого пенсіонери. Вимагають, щоб ті платили готівкою за світло та газ. Жінки проти. Кажуть, що одержують українську пенсію у гривнях на картки. Обурюються, що це їм Україна дає світло та газ і не платитимуть російським окупантам. "Навіть же квитанцій ніяких не дають!" — обурюються мені. Одна злякалася та заплатила. Друга відмовилася.

* У підприємця є торгова точка. Вирішив здати її. Прийшов із потенційним орендарем у бердянський опорний пункт окупантів, щоб оформити. Сказали, що обом потрібно отримати російський паспорт. Без цього ніяк.

* Лікарям у лікарні запропонували залишитися працювати. Але за умови, що всі повинні отримати російські паспорти. Хтось погодився. Хтось відмовився. Звільнили.

* Їхав напідпитку за кермом. Зупинили окупанти. Забрали. Побили. Потримали кілька днів, відпустили.

* Вів місцевий паблік. Забрали. Понад місяць тримали. Віддали, коли попросила вже його маленька дитина. Побитий сильно. Й помітно.

І ці історії розповідають мені люди з різних окупованих населених пунктів. Кожен день. Пекло. І постійне відчуття страху.

На фото — міст у моєму рідному Приморську. На моїй рідній вулиці Морська.

Джерело: Facebook-сторінка Ірини Ромалійської