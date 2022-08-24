Український журналіст Юрій Бутусов пояснив, що для нього означає це велике державне свято

Наш ворог думає, що країна — це лише технологія, і прапор, мова, ідеологія — це просте перевдягання. Сталін вимірював силу віри кількістю дивізій, а Путін вимірює кількістю ракет.

Наш ворог думає, що влада призначається кимось, що символи владою малюються, а віра комусь у владі служить. Так жили в СРСР, який розвалився.

Наш ворог думає, що страх сильніше за гідність, бо зламати кістки легше ніж переконання. Так виховували в КДБ самого Путіна.

Але Незалежність — це та сила, яка без будь-яких наказів та закликів вивела сотні тисяч у черги військкоматів, та десятки мільйонів — на забезпечення цієї боротьби.

Незалежність — це та сила, яка мотивує людей з пляшками з запальною сумішшю атакувати танкові колони, і з автоматами тримати окопи під ураганним вогнем.

Незалежність — це та сила, яка змушує працювати попри бомбардування та платити податки своїй країні.

Тому що Незалежність — це самостійність та відповідальність.

Віра в себе, віра в тих, хто живе поруч — це вибір майбутнього. Є ризик, що майбутнє буде смертельно небезпечним, але набагато більший ризик, що твоє майбутнє не буде залежати від тебе.

Але це не про нас, ми свою волю не зрадимо. І ми, українці, побудуємо країну, гідну довіри тих, хто віддав за неї своє життя, гідну дітей та батьків загиблих героїв. Країну, яку ми вдосконалимо на тих самих принципах, які змушують нас йти у бій.

З Днем Незалежності.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Бутусова