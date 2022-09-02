Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" проаналізував останні заяви французького та німецького лідерів

Тут президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц в унісон виступили за продовження діалогу з путіним.

Цим діячам дещо треба зрозуміти. Якщо Шольц і Макрон так поспішають посадити Зеленського за стіл переговорів із путіним (явно на російських умовах, із втратами Україною територій та суверенітету), хай спершу віддадуть росії якусь область своєї країни. Наприклад, французьку Нормандію чи німецьку Саксонію. Цікаво, як це сприймуть у їхніх державах?

Лише маючи власний успішний досвід завершення війни з путінською росією шляхом мирних переговорів хтось може нам щось радити. Вчити українців, як досягати успіху.

Щоб на рівних говорити з росіянами, потрібно спершу стати на карачки. Якщо Шольцю та Макрону зручно продовжувати "діалог" з Москвою в такій позі – це їхні проблеми. Ми так розмовляти не будемо.

Усі слова французького президента та німецького канцлера про "необхідність врегулювання конфлікту в Україні" нічого не варті, якщо вони не підкріплюються потужними поставками зброї та боєприпасів для цього самого врегулювання. А ми бачимо, як Шольц і Макрон майже півроку ухилялися від такої допомоги. Лише останнім часом щось зі скрипом почало змінюватися.

На мій погляд, переговори з росією нам не потрібні (за винятком обміну полоненими та тілами загиблих). Ми повинні домагатися капітуляції росії перед Україною та світовою спільнотою. Коли країна-агресор зазнає військової та економічної поразки, вона погодиться на все. Як було з рф у 1991 році. Дуже шкода, що тоді в неї не забрали ядерну зброю. То була головна помилка Заходу. Цього разу, певен, заберуть.