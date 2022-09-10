Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" прокоментував успіхи ЗСУ на фронті

Перша декада вересня пройшла під знаком давно очікуваного контрнаступу ЗСУ на півдні та в Харківській області.

Особливих успіхів українська армія досягла у Харківській області, здійснивши несподіваний прорив у районі Балаклії 6 вересня.

Внаслідок стрімких та рішучих ударів, у перші ж один-два дні фронт противника був прорваний на глибину до 50 кілометрів. Станом на 10 вересня надходять повідомлення про звільнення української армії Куп’янська, Ізюму, Червоного Лиману. Наявна важка оперативна криза російської армії, колапс і руйнація її оборони цьому ділянці фронту. За якісь 4 дні збройні сили росії втратили все те, що з величезними втратами захоплювали протягом 3 місяців. При цьому, що дуже важливо, ЗСУ не допустили руйнування цих населених пунктів та загибелі мирного населення.

Зрозуміло, ми чекаємо на офіційні повідомлення українського Генштабу, але з різних свідчень з місць можна зробити висновок, що російська армія в Харківській області зазнає морального надламу, а в такому стані втечу зупинити дуже важко. Ситуація посилюється тим, що централізоване командування, судячи з усього, самоусунулося від своїх обов’язків, зв’язку між розбитими підрозділами збройних сил росії немає, резерви не надійшли, а командири на місці приймають рішення самостійно. Це лише посилює хаос. Оперативна криза загрожує перерости у стратегічну, якщо такий занепад пошириться по всьому фронту.

Такого приголомшливого успіху ЗСУ та падіння російської армії не можна було прогнозувати навіть тиждень тому. Але це саме той випадок, коли така недалекоглядність породжує найпозитивніші емоції.

Найближчими наслідками цього наступу ЗСУ є зняття загрози зі Слов’янська та Краматорська та повний провал усіх планів путіна на зайняття Донецької області у принципі. Наступ української армії ще триває, тому чекаємо розвитку подій.