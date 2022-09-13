Їх тримали без світла і зв‘язку. Вони не знали про Бучу і Маріуполь. Деокуповані села – це жах, спантеличення і лють - Тата Кеплер
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Волонтер, креативний директор ВО "Відчуй" допомоги глухим та слабочуючим Тата Кеплер про те, як українці жили в окупації під тиском російських загарбників.
- нам сказали, що ви прийдете і нас розстріляєте.
- за що?
- за те, що ми були в окупації. за те, що не змогли поїхати, за те, що брали з їх рук хліб…
- ходіть обійму, стріляти не буду, обіцяю!
- ох.. діти-діти.. ну як так?
- вам збрехали…
їм дійсно збрехали про багато речей.
їх тримали без світла, зв‘язку і інформації.
вони не знали про бучу, про азовсталь, маріуполь і фільтраційні табори, вони не чули про оленівку, ірпінь і гостомель.
коли ти поруч і вони видихають, вони починають говорити:
полонені, тортури, працювати за їжу.
когось просто залякували підвалами. на вулицях в порожніх будинках оселялися військові і тоді, говорити можна було лише пошепки. багато хто просто не виходив з хат, саджали городи і їли те, що земля принесе.
в одного чоловіка забрали сина в полон, він не знає де він і що з ним. все що він міг сказати "мені соромно.. мені соромно.. мені соромно."
виїхати можна було до росії, або до кордону з естонією за 500 доларів і, невідомо чи випустять. а звідки було брати гроші, якщо все забрали..
люди похилого віку не отримували пенсії, декому видали по 10.000 рублів.
в основному, всіх зганяли десь працювати за їжу.
люди зникали цілими будинками, тікати лісом було небезпечно, бо заміновано, трассою бо, блокпости.
ліки були спочатку з розграблених аптек, а потім із "сдєлано в росії".
риторика була такою самою як в маріуполі:
- київ впав. ви зрадники для України, якщо зсу зайде, вас всіх вб‘ють.
колаборанти цілими списками здавали сім‘ї українських військових, приносили знімки закатованих полонених і говорили — це ваш.
пів року страху, психологічного тиску і залякувань.
ось баба надя після інсульту, без руки. ось її син, йому сорок, в нього третя стадія раку. ось їх два пси — шкіра на кістках.
ось дід толік без ноги у візку, йому 75, ось його дружина такого ж віку.
"моєму сину 16, він пів року живе у погребі і відмовляється звідти виходити" каже іра і плаче.
деокуповані села — як квітень на київщині: пронизливий холодом жах, спантеличення і лють.
нам всім дуже потрібна
швидка психологічна допомога.
Джерело: facebook-сторінка волонтера Тати Кеплер.
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