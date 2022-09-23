Блогер, письменник, один із засновників "Демсокіри" Юрій Гудименко розповів, чим загрожує мобілізація в Росії

Господи, окей. Про мобілізацію і її майбутні результати максимально коротко і 18+.

Декілька місяців поспіль Путін ї*е Шойгу за постійні поразки на фронті. Шойгу постійно виправдовується, що це через нестачу особового складу.

Це найпростіша відмазка, тому що всі знають про небажання Путіна проводити мобілізацію – вона шкідлива для внутрішньої підтримки народу. Російський народ хоче бачити перемоги, але воювати за них не хоче. Тож Шойгу вважає, що ця відмазка буде діяти ще довго, тим більше що інших все одно немає: Шойгу є міністром оборони вже десять років, на попередників скидувати провину якось не комільфо, а пояснювати, чому замість сучасної високоточної зброї у нього сучасна високоточна яхта – якось не хочеться.

Через декілька місяців безперервного діалогу "Дай мені перемогу! – Дайте мені людей!" відбувається Харківська офензива, і на її фоні Путін вимушений сказати "Будуть тобі люди", тому що ситуація критична.

Путін дає Шойгу (або Шойгє?) указ на мобілізацію декількох сотень тисяч людей і каже щось на кшталт "Ось тобі люди, за місяць з тебе перемоги". Відмазок у Шойгу (Шойги?) вже немає, строк йому явно встановили короткий, тому за одну добу військкомати набирають 100 000 одиниць незрозуміло чого, відправляють їх на два тижні в "учєбку", після чого – на фронт, давати Путіну обіцяні Шойгу (Шойгом? Шойгою?) перемоги.

Питання для закріплення матеріалу:

1. Чи можливо за добу зібрати не просто біоматеріал для утилізації, а саме людей з тими знаннями і навичками, яких не вистачає російським частинам на фронті?

2. Чи мобілізують одночасно з 300 000 осіб ще й 600 000 турнікетів, 300 000 сучасних бронежилетів та шоломів, 3 000 одиниць танків та бронетехніки, 10 000 коптерів, 300 000 комплектів зимової форми, 300 000 пар наколінників, 1 000 машин для медицинської евакуації і так далі, якщо відомо, що на самому початку війни ніхто не думав ні про яку мобілізацію, а думали про парад на Хрещатику за чотири дні?

3. Чим відрізняється мотивація мобілізованого від мотивації добровольця?

4. Чи можна використовувати слово "ЧМОня" для Частково Мобілізованих Осіб?

5. Якими будуть результати непідготовленої мобілізації, якщо ще на першу добу її проведення в обігу росіян з‘явився термін "тероборона Москви"?

P.S. Зрозуміло, що після мобілізації нашій армії буде важче, ніж до неї. Але мобілізація не дасть Росії тих результатів, на які розраховує Путін. Замість цього мобілізація стане одним з ключових факторів внутрішньої дестабілізації Росії. Власне, вже стала. І, відверто кажучи, мене б більше лякала мобілізація 50 000 мотивованих чоловіків, яких би професійно готували декілька місяців і як слід "запакували" б технікою, зброєю, та прибамбасами, аніж як мобілізація навіть мільйона довбо**бів з "мосінками".

Тож вірте у ЗСУ, допомагайте ЗСУ і ставайте до лав ЗСУ. Це найправильніше рішення як вчора, так і сьогодні.