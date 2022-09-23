Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко рассказал, чем грозит мобилизация в России

Господи, окей. О мобилизации и ее будущих результатах максимально кратко и 18+.

Несколько месяцев подряд Путин е*ет Шойгу за постоянные поражения на фронте. Шойгу постоянно оправдывается, что это из-за нехватки личного состава.

Это самая простая отмазка, потому что все знают о нежелании Путина проводить мобилизацию – она вредна для внутренней поддержки народа. Российский народ хочет видеть победы, но сражаться за них не хочет. Шойгу считает, что эта отмазка будет действовать еще долго, тем более что других все равно нет: Шойгу является министром обороны уже десять лет, на предшественников сбрасывать вину как-то не комильфо, а объяснять, почему вместо современного высокоточного оружия у него современная высокоточная яхта — как-то не хочется.

Через несколько месяцев беспрерывного диалога "Дай мне победу! – Дайте мне людей!" происходит Харьковская офензива, и на ее фоне Путин вынужден сказать "Будут тебе люди", потому что ситуация критическая.

Путин дает Шойгу (или Шойге?) указ на мобилизацию нескольких сотен тысяч человек и говорит что-то вроде "Вот тебе люди, за месяц из тебя победы". Отмазок у Шойгу (Шойги?) уже нет, срок ему явно установили короткий, поэтому за сутки военкоматы набирают 100 000 единиц непонятно чего, отправляют их на две недели в "учебку", после чего – на фронт, давать Путину обещанные Шойгу (Шойгом? Шойгой?) победы.

Вопросы для закрепления материала:

1. Возможно ли за сутки собрать не просто биоматериал для утилизации, а именно людей со знаниями и навыками, которых не хватает российским частям на фронте?

2. Мобилизуют одновременно с 300 000 человек еще и 600 000 турникетов, 300 000 современных бронежилетов и шлемов, 3 000 единиц танков и бронетехники, 10 000 коптеров, 300 000 машин, и так далее, если известно, что в самом начале войны никто не думал ни о какой мобилизации, а думали о параде на Крещатике за четыре дня?

3. Чем отличается мотивация мобилизованного от мотивации добровольца?

4. Можно ли использовать слово "ЧМОня" для частично мобилизованных лиц?

5. Какими будут результаты неподготовленной мобилизации, если еще на первые сутки ее проведения в обращении россиян появился термин "терроборона Москвы"?

P.S. Понятно, что после мобилизации нашей армии будет тяжелее, чем до нее. Но мобилизация не даст России результатов, на которые рассчитывает Путин. Вместо этого мобилизация станет одним из ключевых факторов внутренней дестабилизации России. Собственно, уже стала. И, откровенно говоря, меня бы больше пугала мобилизация 50 000 мотивированных мужчин, которых профессионально готовили бы несколько месяцев и как следует "упаковали" бы техникой, оружием и прибамбасами, чем как мобилизация даже миллиона долб**боев с "мосинками".

Поэтому верьте в ВСУ, помогайте ВСУ и становитесь в ряды ВСУ. Это самое правильное решение, как вчера, так и сегодня.